شرطة الجوف تقبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

جوف - سكاكا :
واصلت شرطة منطقة الجوف حملاتها ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمدينة سكاكا والمحافظات والمراكز المحيطة بها بمشاركة منسوبي الشرطة على مستوى المنطقة وإدارة المرور وإدارة دوريات الأمن حيث نفذت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-6-1439 هـ وانتهت في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم وضبط مجموعة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ومجموعة من المخالفات المرورية والجنائية والبلدية.
وشرطة منطقة الجوف تؤكد انها ستواصل حملاتها الميدانية بشكل متواصل ولن تتهاون في ضبط المخالفين والمتسترين.