انطلاق اجتماع المجموعة الأولى لبرنامج مدينتي 2018 بالجوف

جوف - سكاكا :
انطلق الاجتماع الأول لأمانات المجموعة الأولى لبرنامج مدينتي 2018 , وذلك ضمن مخرجات خطة التحول الوطني 2020 صباح اليوم باستضافة أمانة منطقة الجوف بالمركز الحضاري بمدينة سكاكا ، وبرئاسة مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي , وبحضور أمناء منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم ومحافظة الأحساء وقادة المحاور ومديري مكاتب تحقيق الرؤية من الأمانات المشاركة.
وبدأ الإجتماع بكلمة إفتتاحية لأمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني رحب بالحضور وأوضح فيها أن الإجتماع يهدف إلى لعرض وتنفيذ برنامج مدينتي 2018م ، التي تهدف إلى التركيز على التأثير البلدي المتحقق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والمزمع تنفيذه على مدن المملكة كافة , ثم تم الحديث عن مشاركة القطاع البلدي في الاستراتيجية الوطنية التي تم وضع 35 هدفاً فيها تشمل أهداف تحقيق رؤية 2030 .
وبين أن مبادرات برنامج مدينتي 2018 تشمل 59 مبادرة وعدد المبادرات التي تقودها الأمانة 26 مبادرة , بعدها تم التطرق عن ما تم إنجازه في نظام إدارة المشاريع , ومؤشرات قياس الأداء وبياناتها , وحول مبادرة معالجة التلوث البصري حيث تعد أحد أهم مبادرات تحسين المشهد الحضري وتشمل مكتسبات فورية كخطة إزالة مظاهر التلوث البصري وإختيار الأعمال ذات الألوية القصوى وإختيار الأعمال ذات الأثر المباشر ومعالجة المعوقات , ومكتسبات متوسطي المدى مثل تحسين المحاور الحيوية والرفع من مستوى النظافة وتنسيق أرصفة المشاة وإصلاحات الطرق وتنفيذ الحدائق , ومكتسب طويل المدى مثل مخطط عمراني وتحديث الضوابط والتشريعات العمرانية وحلول تضمن تفادي تكرار هذه القضايا .
وفي نهاية جلسة الافتتاح تم تقديم ماتم إنجازه في برنامج مدينتي في الأمانات المشاركة , وانطلقت ورش العمل المتخصصة بواقع ستة ورش تضمنت وضع الخطط لاستكمال تحقيق مستهدفات المبادرات ، وذلك بحضور قادة المبادرات والمحاور بالأمانات الست.