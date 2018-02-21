جامعة الجوف تحفز المعيدين والمحاضرين لإكمال دراستهم داخلياً وخارجياً

جوف - سكاكا :
أطلقت وكالة جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي حزمةً من الخدمات والتسهيلات الخاصة بالمعيدين والمحاضرين من أجل مساعدتهم في إكمال دراستهم والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، حيث تعد هذه الخطوة مهمة للغاية في مسيرتهم ومسيرة الجامعة.
وهدفت تلك الخدمات والتسهيلات إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه المعيدين والمحاضرين والإسراع في عملية ابتعاثهم وفق خطة الجامعة ورؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وفيما يلي تفصيل لأبرز تلك التسهيلات فيما يخص الابتعاث الداخلي والخارجي في مختلف التخصصات، حيث اشتملت على المساعدة في القبول وتسهيله، والتدريب على اللغة الانجليزية، وغيرها من الخدمات التي قد تكون الأولى من نوعها على مستوى الجامعات.
أولاً : منح المعيدين والمحاضرين الحصول خطاب تسهيل مهمة للجامعات السعودية، وضمان مالي (Financial Guarantee) للجامعات الخارجية خلال 48 ساعة على الأكثر.
ثانياً : فتح المجال للابتعاث الداخلي وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1434 / 1435 هـ.
ثالثاً : فتح المجال لإكمال الدراسة في ثلاثة برامج ماجستير في جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن DCU، في التخصصات التالية (بدءاً من العام القادم) :
1- ماجستير العلوم في إدارة الأعمال.
2- ماجستير العلوم في التمريض.
3- ماجستير العلوم في علوم الحوسبة.
رابعاً : فتح المجال المطلق للابتعاث لجامعة الملك عبد الله للعوم والتقنية (KAUST) بدون ضوابط وشروط الابتعاث الداخلي، وبإمكان المعيدين والمحاضرين المنافسة على مقاعد القبول المتاحة في هذه الجامعة المميزة.
خامساً : فتح المجال للابتعاث لدولة ماليزيا (ما عدا التخصصات الصحية والطبية)، على أن تكون الجامعة المراد الابتعاث إليها من ضمن أول 500 جامعة في أحد تصنيفي Shanghai أو QS.
سادساً : إقامة برنامج تدريبي في اللغة الإنجليزية ( لمدة 10 أسابيع)، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1439 – 1440 هـ، بهدف تهيئة الراغبين في الابتعاث لإتقان أساسيات اللغة الإنجليزية.
سابعاً: تخصيص مكافأة مالية وخطاب شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة لكل عضو هيئة تدريس يسهم في مساعدة المعيدين والمحاضرين على الحصول على قبول لإكمال دراستهم العليا، فيسر الوكالة أن تعلن عن رصد مكافأة مالية (مقدارها 1000 ريال) بالإضافة إلى خطاب شكر من معالي مدير الجامعة، لكل من يسهم بفاعلية في مساعدة أي من المعيدين والمحاضرين حتى حصوله على قبول في الجامعات الخارجية من خلال إرشادهم فيما يخص إجراءات القبول.
ثامناً: عقد ورشة عمل بعنوان (كيف أحصل على قبول؟)، يقدمها متخصصون في هذا المجال، وبحضور عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية.