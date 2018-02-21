تكليفات جديدة لمدراء المراكز الصحية بالجوف

جوف - سكاكا :
أصدر مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور أشرف بن بشير البركة عدداً من القرارات لمدراء المراكز الصحية بمنطقة الجوف وجاءت كالتالي :
حمد ذيب الدلبة مديراً لمركز صحي المطار
فايز عقيل الرويلي مديراً لمركز صحي الفيصلية
عارف سعود الشمري مديراً لمركز صحي شرق قارا
فارس محمد الكريع مديراً لمركز صحي النفل
أحمد سعد الهداج مديراً لمركز صحي المعاقلة
ماجد مشعل السرحاني مديراً لمركز صحي فياض سكاكا
صالح عبدالرزاق المعيوف مديراً لمركز صحي السوق والمطر
محمد إبراهيم القايد مديراً لإدارة المشاريع بالصحة العامة
وتمنى لهم التوفيق والسداد في مهمتهم الجديدة لتقديم الخادمات الصحية وفق تطلعات ولاة الامر , وأهالي المنطقة .