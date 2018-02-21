منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز يستمتعون ببرنامج عيش السعودية

جوف - سكاكا :
بإشراف رئيس النشاط الطلابي بتعليم الجوف ممثل اندية الحي الأستاذ خالد عبيدالله القنيفذ ومشرف النشاط الأستاذ عبدالله الخالدي وقائد نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن نفذ رحلة سياحية تحت شعار ” عيش السعودية ” إلى مدينة جدة حيث عمل بطاقات تعريفية لطلاب وبنرات وبعض الشعارات وتم التجهيز بالكامل للمغادرة وكانت الانطلاقة يوم الجمعة الموافق 30 جمادى الآولى 1439 الساعة الواحدة ظهرا وكانت تضم الرحلة 29 طالبا وعدة مشرفين وهم الأستاذ تركي الصالح والأستاذ سعود العامر و الأستاذ نايف الدرع .
واستمتع أعضاء الرحلة منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بزيارة مدينة جدة والاطلاع على معالمها الجميلة حيث تم زيارة الكورونيش الجديد لعروس البحر الأحمر وزيارة معالم جدة التاريخية وزيارة ميدان الفروسية وعالم الخيل وزيارة ملعب الجوهرة المميز ، وتعرف أعضاء الرحلة على العديد من المعالم و الأماكن السياحية لمدينة جدة الغالية على قلوبنا .
وفي نهاية الرحلة قدم الأعضاء المشرفين على فريق الرحلة شكرهم وتقديرهم لادارة التعليم بمنطقة الجوف وهيئة السياحة لإتاحة مثل هذه الزيارات و اللقاءات ضمن برنامج عيش السعودية مقدمين بعض الدروع و الهدايا لمنسقي الرحلة السياحية وذلك كعربون محبة من نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل .