العويضة: التخطيط والتنظيم معم للوصول إلى جائزة “تميز”

جوف - سكاكا – عقلاء الحسيب :
أرجع قائد مدرسة العمرية الثانوية الأهلية بسكاكا الأستاذ فواز بن نايف العويضة سبب تأهله وحصوله على درجة التميز بجائزة التعليم للتميز “تميز” فئة الإدارة والمدرسة في دورتها الثامنة، إلى التخطيط والتنظيم والعمل بروح الفريق.
وقال إن العمل ضمن استراتيجية القائد الفعّال الذي يقوم بالعمل بشكل منظم، وتنظيم العمل من خلال مجموعات عمل فعّالة هي الاستراتيجية التي اتخذها للوصول الى الهدف المنشود.
ويعتز العويضة بتربية أبنائه الطلاب وتقديم كافة الإمكانات لهم، والمشاركات المجتمعية بداية من الأسرة إلى كافة مؤسسات المجتمع المحلي.
وقال إن الرضا عن النفس شيء أساسي ودافع قوي لتطوير الذات وتحسين العمل للحفاظ على الإنجازات المقدمة والبحث عن إنجازات أكثر تقدماً.
وبين العويضة أن حصوله على درجة التميز تعني له بداية التحدي للنفس وطعم تخطي الصعاب، ودافعاً لتطوير وتحسين العمل.
وأوضح العويضة أن الفوز بالجائزة ممكن إذا كان لدى المتقدم طموح وإصرار للفوز بالجائزة وقدم ما عنده بعد تطوير وتحسين أدائه ووضع أهدافه أمامه وعمل على تحقيقها.
وتطلع العويضة إلى مستقبل مشرق له في المنافسات القادمة والحصول على مراكز متقدمة من خلال العمل على تطوير وتحسين العمل بدافعية قوية حتى يصل إلى الهدف المنشود، حيث تم ترشيح العويضة من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للمنافسة على جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة في فئة الإدارة والمدرسة.
واعتبر العويضة قائد المدرسة المربي والمشرف والقائم الأول على تنفيذ السياسات التعليمية داخل مدرسته، “فعليه أن يتقن المهارات الأساسية اللازمة لنجاح عمله الإداري واستخدام الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرارات ليتكيف مع متغيرات المستقبل والتخطيط لها”.