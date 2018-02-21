نفذها فرع الشؤون الإسلامية بالجوف ... ندوة بعنوان

جوف - عبدالعزيز الحموان :
ضمن جهود وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري لتوعية الأئمة والخطباء والدعاة في توعية المجتمع، نظم فرع الوزارة بمنطقة الجوف ندوة بعنوان ” المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة” للأئمة والخطباء والدعاة ، وذلك في قاعة دار الجوف للعلوم بمدينة سكاكا .
وشارك في الندوة كل من أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، وأستاذ العقيدة بجامعة حائل الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان .
حيث ركز الشيخان على إن المملكة العربية السعودية دائما سباقة بالجهد البشري والمالي, والفكري, في نصرة قضايا الأمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منطلقة في نهجها وسياستها من منطلقات وأسس شرعية راسخة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -.
وأكدا أن ولي الأمر يرى ما لا يراه عامة الناس من إدراك لأبعاد بعض القضايا، وأنه تجب طاعة ولي الأمر فيما يراه في هذا الجانب ومؤازته، نُصرة لقضايا الأمة المختلفة .
وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والإجابة على الأسئلة والاستماع لبعض الأراء من قبل الأئمة والخطباء الذين أعربوا عن شكرهم لفرع الوزارة على هذه الجهود المبذولة ضمن سلسلة ندوات يجري تنفيذها .
حضر الندوة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ عبيد بن عبد الله الجلاًل ومسؤولي الفرع .