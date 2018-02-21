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معلمو وطلاب الخندق يعودون زميلهم المصاب

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مدارس الجوف

2018/02/21

2018/02/21


معلمو وطلاب الخندق يعودون زميلهم المصاب



جوف - فواز الرويلي :

 

ضمن مبادرات مجمع الخندق التعليمي الاجتماعية و القيم التربوية و التي يسعى المجمع في تأصيلها في نفوس الطلاب و تعزيزها عمليًا ؛ قام عددٌ من معلمي المجمع و الطلاب بزيارة الطالب عبد العزيز فرحان بعد خروجه من المستشفى نتيجة تعرضه لإصابة في الكتف ، وكان في استقبالهم لدى وصولهم لمنزل الطالب ؛ والده الأستاذ فرحان بن مدشر الرويلي .

و قد اطمئن الجميع على صحة الطالب سائلين المولى عزّ وجل أن يمن عليه بالشفاء و العودة مجددًا إلى كرسي الدراسة في أقرب وقت .
من جانبه ثمّن الطالب و والده هذه اللفتة من منسوبي المدرسة موضحين بأنها قد ترقع من معنويات المصاب و تخفف عنه ، داعين الله العلي القدير أن لا يريهم مكروها .

 

 

 


 

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