معلمو وطلاب الخندق يعودون زميلهم المصاب

جوف - فواز الرويلي :
ضمن مبادرات مجمع الخندق التعليمي الاجتماعية و القيم التربوية و التي يسعى المجمع في تأصيلها في نفوس الطلاب و تعزيزها عمليًا ؛ قام عددٌ من معلمي المجمع و الطلاب بزيارة الطالب عبد العزيز فرحان بعد خروجه من المستشفى نتيجة تعرضه لإصابة في الكتف ، وكان في استقبالهم لدى وصولهم لمنزل الطالب ؛ والده الأستاذ فرحان بن مدشر الرويلي .
و قد اطمئن الجميع على صحة الطالب سائلين المولى عزّ وجل أن يمن عليه بالشفاء و العودة مجددًا إلى كرسي الدراسة في أقرب وقت .
من جانبه ثمّن الطالب و والده هذه اللفتة من منسوبي المدرسة موضحين بأنها قد ترقع من معنويات المصاب و تخفف عنه ، داعين الله العلي القدير أن لا يريهم مكروها .