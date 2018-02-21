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إدارة “تعليم الجوف” تحث الطلاب للمشاركة في مسابقة “خيال”

الأقسام :

مدارس الجوف

2018/02/21

2018/02/21


إدارة “تعليم الجوف” تحث الطلاب للمشاركة في مسابقة “خيال”



جوف - سكاكا – محمد المغرق :

حثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموهوبين، الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية “خيال” لرعاية المتميزين في المجالات الأدبية والفنية ولإبراز مواهبهم من خلال الرسم والكتابة.
وقال مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي إن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيراً إلى أن للمسابقة مجال رئيسي هو الابداع الأدبي والفني، ومجالات فرعية هي الأدب “القصة القصيرة” والفن “الرسم والرسم التشكيلي الرقمي”
وأوضح أن تنفيذ مسابقة “خيال” يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، اسهاماً في تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، عبر موقع المسابقة الإلكتروني www.khayal-sa.com


 

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