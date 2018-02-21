سياحة الجوف تعرف المستثمرين بالتراخيص السياحية في الإيواء

جوف - سكاكا :
ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم التنمية والحراك السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 نظم فرع الهيئة بالجوف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف ورشة عمل عن التراخيص السياحية في قطاع الإيواء السياحي بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الصناعية بالجوف عضو مجلس التنمية السياحية المهندس ماجد بن معدي الرويلي , وقدمها مدير إدارة تنظيم التراخيص بالهيئة المهندس عبدالعزيز الوهبي وذلك في مسرح الغرفة التجارية بسكاكا صباح اليوم الاربعاء .
وقال الوهبي أن الهدف من الورشة هو تنمية مهارات المشاركين في إدارة منشآتهم السياحية بكفاءة عالية و رفع مستوى جودة الخدمات السياحية ، مستعرضاً عدداً من المحاور المتعلقة بدور الهيئة واختصاصاتها ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 ، وأبرز ملامح نظام السياحة ولوائحه التنفيذية ، مؤكداً على أهمية متطلبات الأمن والسلامة والنظافة في المنشآت السياحية ، وتمكين الموارد البشرية في قطاع الإيواء.
وأكد أن الهيئة تهدف لتسهيل إجراءات الترخيص ، والتأسيس للجودة في المراحل الأولى من جميع العمليات التشغيلية والرقابية ، ولاشك أن من أهم خطوات التسهيل هو توفير التواصل الإلكتروني مع طالبي الخدمة بما يضمن السرعة والدقة في الأداء ، ويوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ، ويحقق الهدف الذي تسعى له حكومة المملكة في التحول الكامل للإجراءات الحكومية الإلكترونية ، وتقدم الهيئة من خلال تطبيقاتها الالكترونية للتراخيص أحد النماذج الحكومية الرائدة في هذا المجال ، وتحدث عن آليات التراخيص السياحية ومتطلباتها وشروطها وعن أبرز ماتم فيها من تطوير وتحديث للأنظمة .
وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري درع من إنتاج حرفي لسعادة المهندس ماجد الرويلي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عضو مجلس التنمية السياحية ، وكذلك قدم شهادة شكر للمهندس عبدالعزيز الوهبي , وأكد على أن هذه الورشة تأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق مع غرفة الجوف لدعم مشاريع الاستثمار السياحي, وتهدف لتعريف الملاك والراغبين بالاستثمار بقطاع الإيواء على أنظمة الهيئة وما يحدث لها من تجديد , وأشار للإستمرار التعاون في كل مايخدم القطاع الخاص وخاصة القطاع السياحي للتطوير بالمنطقة , لافتاً للدور الهام الذي يمثله الشركاء لتطوير السياحة بالمنطقة وفق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي , وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة.