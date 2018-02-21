ختام برنامج رفق في مجمع الخندق

جوف - فواز الرويلي :
كرّم قائد مجمع الخندق التعليمي بهديب الأستاذ سالم بن حامد البلوي في ختام فعاليات برنامج رفق و الذي يهدف إلى خفض العنف في مدارس التعليم العام ؛ الطلاب المتميزين و الفائزين في برنامج رفق للمرحلتين المتوسطة و الثانوية .
و كان المجمع قد أقام العديد من الفعاليات المختصة بهذه المناسبة بدءً من تقديم إذاعة خاصة بهذه المناسبة ، و استثمار الشاشات و اللوحات داخل المدرسة للتوعية بظاهرة العنف و الحثّ على الرفق ، كما قدم المرشد الطلابي برنامجًا تدريبيًا عن العنف ضد الأطفال بيّن من خلاله مفهوم العنف ثم أوضح معنى العنف ضد الأطفال ، بعدها ناقش مع الطلاب أسباب العنف ضد الأطفال ثم أنواع هذا العنف موضحًا علامات العنف على الأطفال ، كما أوضح المرشد الطلابي للطلاب طرق التواصل مع هواتف خدمة خط مساندة الطفل و مركز بلاغات العنف الأسري .