مساعد مدير عام تعليم الجوف يرعى ختام المهرجان الرياضي بنادي الحي بثانوية الجزيرة

جوف - فواز الرويلي :تصوير : ممدوح السهو
رعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشئون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان و بحضور مدير إدارة النشاط ؛ ممثل شركة تطوير الأستاذ خالد بن عبيد الله القنيفد، و رئيس قسم التربية البدنية و سفير الاستراتيجية الأستاذ عبد الله بن متعب القويعان ، و مشرف مشروع تطوير كرة القدم الأستاذ عبدالعزيز الطالب و عددٍ من التربويين و الرياضيين ؛ مهرجان نادي الحي بثانوية الجزيرة الرياضي لكرة القدم بالمباراة النهائية لبطولة الصداقة الثانية بين فريقي العروبة (1) والعروبة (2) .
بدأ المهرجان بتقديم عددٍ من العروض الرياضية و المهارات الكروية لمجموعة من البراعم قبل أن تنطلق المباراة النهائية و التي أدارها تحكيميًا الحكم طارق الضاري ، وسط تفاعل كبير من الحضور و حماس و ندية من اللاعبين .
كما تم السحب على عددٍ من الجوائز القيمة و أخرى عينية بين شوطي المباراة .
و في ختام البرنامج قام راعي المهرجان و بمعيته مدير إدارة النشاط بتكريم اللجان العاملة و الفرق المشاركة و الإداريين و المدربين ، كما تم تكريم المتعاونين و المشاركين مع النادي في إنجاح هذه البطولة ، بالإضافة إلى تتويج الفرق الفائزة بالجوائز المقررة و تكريم اللاعبين المتميزين بالجوائز الفردية.
من جانبه قدم مدير النادي الأستاذ سلطان بن متعب المقاود شكره و تقديره لمساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشئون التعليمية على تشريفه و رعايته لختام البطولة و تفضله بتكريم المشاركين و الفائزين فيها ، و الشكر موصول لمدير إدارة النشاط ؛ ممثل شركة تطوير على متابعته الدائمة و رعايته المستمرة لكافة مناشط و برامج النادي ، و قدم المقاود شكره و تقديره لكافة العاملين بالنادي و اللجان العاملة على هذا البطولة ، و المشاركين و الداعمين و الفرق المشاركة على تفهمهم لدورهم و الذي كان من شأنه إنجاح هذه البطولة و اظهارها بالمظهر المتميز و المشرف .