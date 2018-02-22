صحة الجوف تستبدل ” سجائر ” منسوبيها بـ ” الحلوى “

جوف - سكاكا :
أطلقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوعية الصحية مبادرة ” لأنك قدها ” والتي تهدف لحث منسوبيها على الإقلاع عن التدخين .
وقال مدير التوعية الصحية والإعلام الصحي بصحة الجوف تيسير بن عبدالرحمن العلي أنه من خلال المبادرة تقوم الإدارة بإهداء قالب كيك على هيئة “باكيت” سجائر, وهدية رمزية للزملاء الذين نجحوا بالإقلاع عن التدخين في قرار ينعكس على صحتهم , دون عليه تهنئة بهذا القرار , ونحثهم على قص قالب الكيك مع أطفالهم وإبلاغهم بأنهم قتلوا السجائر وتبدلت الرئة السوداء للوردية .
وأكد أن ذلك يأتي لمساندتهم بالاستمرار في قرارهم ومشاركة أطفالهم وعائلتهم بهذا القرار الرائع الذي ينعكس على صحتهم وصحة عائلتهم , وشكر دعم ومساندة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني على دعمه مثل هذه المبادرات .
وبين أنه يوجد 6 عيادات بمنطقة الجوف لمكافحة التدخين داعياً الجميع لمراجعتها والتخلص من القاتل البطئ .