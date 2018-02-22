مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية

جوف - سكاكا :
أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن سبعة عشر وظيفة بمختلف التخصصات الإدارية ( موارد بشرية – مالية – مشتريات – تقنية معلومات – مكتبية وغيرها ) ، وحددت المدينة شروطاً للقبول بتلك الوظائف تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد ، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي وأن يكون لائقاً طبياً .
وأوضح نائب مدير مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الإستراتيجية والتي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة وتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
علماً أن طلبات التوظيف سيبدأ استقبالها يوم الأحد الموافق 9/6/1439 هـ وسينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 22/6/1439 هـ عبر صفحة التوظيف بموقع المدينة www.pmmc.med.sa
حيث يمكن الإستفسار مع إدارة الموارد البشرية عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa