صحة الجوف تحصل على إعتماد جمعية القلب الأمريكية

جوف - سكاكا :
اعتمدت جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية مركز المهارات الفنية التابع لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الجوف كمركز تدريب معتمد لتقديم دورات سبل إنقاذ الحياة .
ويأتي هذا الاعتماد بعد ان استطاع المركز تحقيق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والتي أهلته الى أن يكون مركز معتمداً من قبل جمعية القلب الأمريكية.
وأكدت صحة الجوف أن المركز يضم نخبه من المدربين المعتمدين وسوف يساهم المركز بمشيئة الله في تأهيل مهنيي الرعاية الصحية ممن هم بحاجة إلى القدرة على التعرف إلى الكثير من حالات الطوارئ المهددة للحياة ، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام مزيل الرَّجفان الخارجي المتنقل وتحرير الاختناق بطريقة آمنة وفعالة في الوقت المناسب. وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالي لتقديم الرعاية الصحية و الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة بجودة عالية .