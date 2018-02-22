مهارات مكافحة قضايا المسكرات في هيئة الجوف

جوف - سكاكا :
اختتم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع الجوف هذا الأسبوع ممثلاً بإدارة التطوير برنامج مهارات مكافحة قضايا المسكرات ومهارات مكافحتها ، و الذي أقيم في فندق النزل بسكاكا ، كما تم إقامة برنامج إدارة الأزمات و الذي استهدف عددًا من أعضاء الهيئات و المراكز في المنطقة خلال الفترة من 2 جمادى الآخرة و حتى 5 جمادى الآخرة 1439هـ .
هذا و أكّد مدير التطوير في فرع الجوف الشيخ بسام بن عبد الكريم الواكد أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن الفترة التدريبية و التي أقيم من خلالها عددٌ من البرامج كمهارات الاحتساب في الصلاة و مهارات تطوير الذات ، و سيقام لاحقًا بإذن الله برنامج مهددات الأمن الفكري .
من جانبه ثمن فضيلة مدير عام فرع منطقة الجوف الشيخ رزق بن زيد الراشد هذا البرامج و أعمال الإدارة وما يحظى جانب التدريب و التطوير في فروع الرئاسة من دعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ. د عبد الرحمن بن عبد الله السند .