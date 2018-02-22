أمير الجوف يطلع على تقرير الأحوال المدنية ويشكرهم على جهودهم

جوف - عبدالعزيز الحموان :
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن شكره وتقديره لمدير عام الأحوال المدينة بمنطقة الجوف الأستاذ نادر بن غالب العتيبي .
جاء ذلك في خطاب وجهه سموه لمدير أحوال الجوف بعد اطِلاَعه حفظه الله على التقرير الخاص بالإدارة والمكاتب التابعة، والذي تضمن ما يقوم به مدير الأحوال المدنية بالمنطقة من إصلاحات إدارية وإعادة هيكلة أقسام وإدارات وتفعيل العمل الإداري للارتقاء بدور الإدارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة .
وقال سموه في خطابة للعتيبي إننا نشكركم على ذلك ونتمنى لكم مزيداً من التوفيق والعمل على توفير الراحة واليسر والارتقاء بخدمة المواطنين في هذه البلاد المباركة .