بدعم وعلى كأس بلدية أبو عجرم

جوف -دومة الجندل:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأميرفهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “حفظه الله، وبمتابعه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري.
وبإشراف مباشر من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور/ طلال بن مشل التمياطرئيس مجلس إدارة النادي.
يُقام الحفل الثالث لسباقات نادي الفروسية بمحافظة دومة الجندل للموسم الحالي عصر يوم غداً الجمعة على دعم وكأس بلدية أبو عجرم يمثلهم رئيس البلدية المهند مشعل بن محمد الحسن.
وقد دعت إدارة النادي محبي هذه الرياضة العريقة وجميع المواطنين للحضور والاستمتاع بالسباقات التي صاحبة هذه الأجواء الممتعة .