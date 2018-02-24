هزاز والأدبس والهندواني تفوز بسباق فروسية دومة الجندل الثالث

جوف -دومة الجندل:
أُقيم عصر يوم الجمعه الموافق ١٤٣٩/٦/٧هـ الحفل الثالث من موسم سباقات ميدان الفروسية بمحافظة دومة الجندل على دعم وكأس بلدية أبو عجرم مثله برئيس البلديه المهندس مشعل بن محمد الحسن.
وسّطَ حضور مميز وأجواء ماتعه وتنظيم جذاب من لجان النادي المُنظمه وبمشاركة مشكوره من قوة المهمات والواجبات الخاصه والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والمفوضيه الكشفيه بدومة الجندل ومجلس شباب الجوف بقطاع دومة الجندل.
حيث تَكون الحفل من ثلاثة أشواط كانت نتائج المراكز الأولى منها كالتالي:-
*الشوط الأول* للخيول العربيه الأصيله “واهو” وبمسافة ٢٠٠٠ متر
حيث جاء بالمركز الاول،
الجواد: “هزاز”
للمالك محمد العطوي
والمدرب أحمد الدواغره
والخيال وليد الدواغره.
*الشوط الثاني* لخيول الإنتاج المحلي “مفتوح” وبمسافة ٢٠٠٠ متر
حيث جاء بالمركز الاول،
الجواد: “الأدبس”
للمالك أسطبل العود
والمدرب فارس سعدون
والخيال عبدالله الحماد.
*الشوط الثالث* والرئيسي لخيول الإنتاج المحلي “مفتوح”وبمسافة ٢٠٠٠ متر حيث جاء بالمركز الاول،
الجواد: “الهندواني”
للمالك عبدالعزيز العبدلي
والمدرب طارق الدبكل
والخيال عبدالله حماد.