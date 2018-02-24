اخبار منطقة الجوف > من خلال إقامة معرض توعوي و لقاء مباشر .. مرور الجوف يوعي قائدي المركبات

من خلال إقامة معرض توعوي و لقاء مباشر .. مرور الجوف يوعي قائدي المركبات

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/02/24

2018/02/24


من خلال إقامة معرض توعوي و لقاء مباشر .. مرور الجوف يوعي قائدي المركبات



فواز الرويلي – الجوف / تصوير : ممدوح السهو

 

حذّرت ادارة مرور منطقة الجوف الشباب الحاضرين للقاء التوعوي في ديوانية مشكال مساء يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1439 هـ من مغبة الاستهتار و التهور في القيادة و مخالفة الأنظمة المرورية في القيادة ، حيث بداء اللقاء بمحاضرة القاها مدير شعبة السير النقيب سعيد بن ثابت القحطاني موضحًا لهم السرعات المسموح فيها أثناء السير داخل المدن أو على الطرقات السريعة ، كما نبّه الحضور من التصرفات السلبية الخاطئة عند ممارسة القيادة كاستخدام الهاتف الجوّال ، و عدم ربط حزام الأمان ، إضافة إلى التجاوز الخاطئ للمركبات ، مؤكدًا على الجميع احترام الطريق و أنظمة السير عليه .

كما بيّن القحطاني جهود مرور منطقة الجوف و التي تبذلها لتعزيز السلامة المرورية و رفع مستوى الوعي لدى الجمهور و الذي يساهم بشكل مباشر في الحدّ من الحوادث المرورية و مخالفة الأنظمة .

و في نهاية اللقاء أجاب القحطاني على استفسارات و تساؤلات الحضور ، منوهًا في الوقت ذاته بسعادة جميع العاملين بالمرور في أي استفسار بالإجابة عن أي اشكالية تقف أمام الجمهور . و في نهاية اللقاء تم تكريم المشاركين و الداعمين و الرعاة .

هذا و تم على هامش اللقاء ؛ إقامة المعرض التوعوي بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية و المؤسسات الشبابية و الجمعيات الخيرية .

من جانبه ذكر المشرف على هذا اللقاء ؛ مدير العلاقات العامة و الإعلام بمرور منطقة الجوف رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي ؛ بأن اللقاء يأتي امتدادًا للحملات التوعوية و الرسائل التربوية السامية التي تسعى إدارة مرور الجوف من خلالها لتحقيق خطتها الاستراتيجية في رفع مستوى الوعي المروري لدى قائدي المركبات و التزامهم بتعليمات و أنظمة المرور ، و الحد من ارتكاب المخالفات و الحوادث المرورية .

و قدم الفهيقي شكره و تقديره لسعادة مدير إدارة مرور منطقة الجوف على دعمه و متابعته لهذا اللقاء و سعيه للرقي بالعمل الميداني و توعية الجمهور على أنظمة المرور ، و الشكر موصول للجهات المشاركة ( مجلس شباب منطقة الجوف ، فريق العروبة التطوعي ، جمعية الجوف للخدمات الصحية ، نادي الحي بثانوية الجزيرة ، ابتدائية الرحمانية الأهلية ) ، كما قدم شكره للحضور داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يكون هذا اللقاء قدم الفائدة المرجوة منه .

مثمنًا لرعاة هذا اللقاء (مؤسسة المسرح الأول لتنظيم الاحتفالات ، و الجوهرة للعقارات) على دعمهم ورعايتهم لهذا اللقاء ، و مستضيف هذا اللقاء ديوانية مشكال ؛ دعمهم رعايتهم و شراكة المجتمعية في تنفيذ و إنجاح هذا اللقاء .

 


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..