غرفة الجوف تعرّف بمشروع الطاقة الشمسية بسكاكا.. الثلاثاء

جوف - سكاكا :
تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بالجوف الثلاثاء المقبل 27 فبراير 2018 م في تمام العاشرة صباحاً ورشة عمل حول مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، والذي تمت ترسية تنفيذه على شركة أكواباور لإنتاج 300 ميجاواط، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ومن المقرر أن يتناول اللقاء الذي سيعقد على مسرح الغرفة بمدينة سكاكا الحديث عن الطاقة المتجددة والمحتوى المحلي، وتفاصيل المشروع، وطريقة تأهيل المقاولين في منطقة الجوف للعمل بالمشروع والتسجيل لمقاولي الباطن، ونسبة إشراك مقاولي المنطقة، والمحتوى المحلي بالمشروع.
ووجهت غرفة الجوف الدعوة للمهتمين وكافة رجال الأعمال والمنشئات وممثليها لحضور اللقاء والاستفادة من المعلومات التي سيطرحها ممثلو وزارة الطاقة.