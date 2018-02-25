150 مستفيد بـ ” عذفاء ” من أول رحلات باص ” صحة الجوف ” الطبي

جوف - سكاكا :
أستفاد 150 مريض ومريضة من خدمات الباص الطبي التطوعي الذي أطلقته المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية في قرى ومراكز منطقة الجوف , وبدأت أول رحلاته الخميس الماضي في قرية عذفاء .
وأوضحت صحة الجوف أن الباص الطبي الذي ضم 5 تخصصات وهي ” أطفال , عيون , جراحة , باطنية , طب الأسرة ” , وشارك فيه 7 استشاريين سعوديين من منسوبي صحة الجوف , وراجعة 150 مريض ومريضة استفادوا من الخدمات التي قدمها الباص لهم , ووفر عليهم عناء مراجعة المستشفيات بالمدن والمحافظات .
وكان مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني وقف على خدمات الباص المقدمة للمراجعين الخميس الماضي , وقدم شكره لجميع المتطوعين من الأطباء والتمريض متمنياً للجميع الصحة والعافية , وشكر إدارة المشاركة المجتمعية على تنظيم رحلات الباص , كما شكر مركز إمارة عذفاء على تسهيلاتهم للباص وماقدموا للطاقم المشارك .
يذكر أن الباص سيواصل رحلاته تباعاً في القرى ” خوعاء , العمارية , النبك أبو قصر” .