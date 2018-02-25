إدارة “تعليم الجوف” تكرم 320 طالبة متفوقة دراسياً… غداً

جوف - سكاكا – تغريد الدرعان :
تحت رعاية مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، تكرم الإدارة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنات”، 320 طالبة متفوقة دراسياً للعام الدراسي 1437 / 1438هـ.
وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة صباح بنت هليل الفارس أن هذا التكريم يأتي تشجيع للطالبات المتفوقات وإثارة لروح التنافس بينهن، وأشارت إلى أهمية حضور الطالبات المدرجة أسمائهن غداً الاثنين الساعة الثامنة صباحاً في قاعة الخلود بمدينة سكاكا.
والطالبات المكرمات هن: