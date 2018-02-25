إمارة الجوف تودع البادي وتستقبل القحطاني وكيلاً للشؤون الأمنية

جوف - عبدالعزيز الحموان :
بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري أقامت إمارة المنطقة حفل توديع للأستاذ عبدالرحمن بن نجم البادي بمناسبة انتهاء فترة عمله وكيلاً للشؤون الأمنية بالإمارة، كما احتفت بالأستاذ سعيد بن عبدالله القحطاني بمناسبة تعيينه وكيلاً للإمارة للشؤون الأمنية، في بهو الإمارة بمدينة سكاكا.
وقد أعرب وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري باسم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وباسمه شخصياً ونيابة عن منسوبي الإمارة عن شكرهم وتقديرهم للأستاذ عبدالرحمن البادي على ما قدمه من جهود طيلة فترة عمله وكيلاً للإمارة للشؤون الأمنية، متمنياً له التوفيق .
كما رحب الدكتور الشمري بالأستاذ سعيد القحطاني مهنأه بمناسبة تكليفه وكيلاً للشؤون الأمنية داعياً الله أن يعينه على هذه المهمة التي من خلالها سيخدم دينه وقيادته ووطنه، متمنياً له التوفيق