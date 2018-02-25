شباب الجوف يطلق برنامج جدير لتأهيل الشباب على مهارات البيع وخدمة العملاء

جوف - سكاكا :
يقيم مجلس شباب منطقة الجوف بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية برنامج جدير والذي يهدف لتأهيل الشباب والشابات على مهارات البيع وخدمة العملاء، ويضم البرنامج خمسة دورات تدريبية هي المحاسبة المالية ومهارات التسويق ومهارات البيع وتطوير الذات والتطوير الإداري
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الراغبين في العمل على المهارات والسلوكيات التي يحتاجها المتدرب أو المتدربة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء ليكون قادر على القيام بمتطلبات المهنة بكل إتقان و إحترافية من خلال الحقائب التدريبية التي تحاكي المتطلبات الأساسية والمتقدمة لسوق العمل والتركيز بشكل أساسي على الجانب التطبيقي وورش العمل وليس فقط على المحاضرات النظرية وذلك لإكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية في مجال مبيعات التجزئة في المحلات التجارية ومراكز التسوق والمعارض.
وللتسجيل بالبرنامج عبر الرابط التالي http://bit.ly/jouf15 علما انه سيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمعدل 50 ساعة تدريبية معتمدة علماً ان البرنامج سيبدأ يوم الأثنين 24/6/1439 لمدة عشرة أيام .