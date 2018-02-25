تماشياً مع متطلبات الخطة الاستراتيجية لجامعة الجوف: د.البشري يصدر قرارات إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة

جوف - سكاكا :
تماشياً مع خطة جامعة الجوف الاستراتيجية أصدر معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري قراراتٍ بإنشاء عدد من الوحدات التخصصية، التي تخدم عدة مجالات، حيث صدر قرار إنشاء وحدة المسؤولية المجتمعية، التي سترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والتي ستتولى مهمة إعداد خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة انسجاماً مع رسالة الجامعة، حيث ستبنى الخطة على آليات واضحة لتحديد احتياج المجتمع المحيط، كما ستقوم الوحدة بتنفيذ البرامج التي تقدمها المؤسسة لخدمة المجتمع والقطاعات المستهدفة، وتوثيق الخدمات والأنشطة المقدمة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمثيل الجامعة في برامج تثقيفية للمجتمع المحلي من ندوات ومؤتمرات، والعمل على إتاحة مرافق المؤسسة لخدمات المجتمع المحلي كالملاعب وقاعات المؤتمرات والمسارح، فضلاً عن العمل على قياس وتقييم مستوى الرضا لمنظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن دور الجامعة تجاه المجتمع.
كما أصدر معاليه وحدة الشراكة البحثية، التي ترتبط بعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بالجامعة، وستكون مهامها توفير الكوادر ذات الخبرة في المجال، وتقييم المشاريع ودراسات الجدوى، وإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين للانتساب للوحدة، بالإضافة إلى توفير شبكة من الاستشاريين في المجالات البحثية والفنية والإدارية لعملائها، وتوظيف وتنمية قدرات وإمكانات الجامعة المتنوعة في مجال الشراكات البحثية.
كما أصدر معاليه قراراً يقضي بإنشاء وحدة حاضنات الأعمال، التي ستتولى الإشراف العام على حاضنات الأعمال، وتقييم المشاريع ودراسات الجدوى المقدمة لحاضنات الأعمال.
كذلك صدر قرار معالي مدير الجامعة بإنشاء وحدة التسويق، التي ستعمل على توفير الكوادر ذات الخبرة في المجال، وتوفير الإدارة الفاعلة التي تحقق أهداف الجامعة وتركز على تطبيق وتفعيل مهام الوحدة، وتشكيل اللجان الخاصة للعمل على تسويق مخرجات الجامعة البحثية، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، وتحسين عملية الاتصال بين المستفيدين والإدارة، كما صدر قرار إنشاء إدارة المعامل والمختبرات البحثية، التي ستشرف إدارياً وفنياً على المعامل البحثية، وتقدم خدمات القياسات والتحاليل والاختبارات المعملية، وتوظيف وتنمية قدرات وإمكانات الجامعة في مجال المختبرات والمعامل، وتوظيف هذه الإمكانات لإيجاد مرجع مؤهل للقياسات والتحليلات المعملية.