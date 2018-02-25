الفرص الاستثمارية على طاولة المجلس البلدي بالجوف

جوف - سكاكا :
ناقش المجلس البلدي بمنطقة الجوف الفرص الاستثمارية بالمنطقة حرصاً على تنوع الاستثمارات وجلبها والسعي الجاد للنهوض بها. و سعى المجلس من خلال جلسته الخامسة والعشرون على ضرورة طرح المواقع الاستثمارية التي لم تطرح بعد ، والتي تعود بالفائدة على المواطنين وذلك من خلال طرح مستشفى متخصص ونقاط ذبيح بسكاكا ومكتبة عامة ومسلخ آلي للدواجن بالإضافة إلى أسواق خضار وفاكهه، وكذلك طرح سوق أعلاف بقارا، كما أكد المجلس على ضرورة حث المستثمرين الغير قادرين على التشغيل بضرورة البدء في تشغيل أنشطتهم .
كما اطلع المجلس على خطاب سعادة الامين العام لشؤون المجالس البلدية بشأن دراسة وضع السوق التراثي بالمدينة لتشغيله واعداد الدراسات اللازمة لذلك، واطلع المجلس كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بخصوص التلوث البصري التي تعاني منه العديد من المدن السعودية والتنسيق مع الأمانة لوضع خطط لتلافي ما من شأنه هذا التلوث، وناقش المجلس كذلك خطة السفلتة والإنارة والأرصفة وأولويات مواقعها مؤكداً المجلس بضرورة عرض تلك المشاريع لمناقشتها، كما اطلع المجلس على محضر لجنة التخطيط وأعداد الخطط لكل لجنة لمناقشتها كل ثلاثة أشهر، كما اطلع على محضر لجنة المشاريع وكذلك لجنة المالية والاستثمار.
من جهته قدم رئيس المجلس د. دخيل الله الشمدين الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية لما تلقاه المجالس البلدية من دعم مستمر لتنمية المشاريع البلدية حرصاً منه أيده الله على وصول الخدمة لجميع أبنائه المواطنين، كما أكد الشمدين أن المجلس يسعى من خلال الاجتماعات الدورية والأعمال المتصلة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.