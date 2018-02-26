برعاية مدير تعليم الجوف .. براعم التحدي يطلق معرض لمواهب ذوي الإعاقة

جوف - سكاكا :
تحت رعاية سعادة مدير التعليم بالجوف الاستاذ فواز بن صالح السالم يستعد مركز براعم التحدي للرعاية النهارية في الجوف لتنفيذ معرض موهوبي براعم الأول في الجوف بلازا ابتداءً من يوم الأربعاء ١٢ جمادى الآخرة و حتى يوم السبت 15 جمادى الآخرة 1439 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة ً .
هذا و سوف يتم خلال المعرض تسليط الضوء على مواهب ذوي الاعاقة بمختلف فئاتهم وتنوع مهاراتهم في مسار الفن التشكيلي و الاعمال اليدوية و التصوير الضوئي و المواهب الثقافية و الحركية ويهدف المعرض الى ابراز مواهب ذوي الاعاقة و تعريف المجتمع بإمكاناتهم و قدراتهم كما يحتوي المعرض على مسابقة لمواهب براعم الأول لأفضل موهبه من المواهب المشاركة حيث سيتم تقديم جائزة ماليه مقدارها( 5000 ريال سعودي ) للمركز الأول بالإضافة الى العديد من الهدايا و السحوبات لجميع المشاركين أبرزها طقمين ذهب سيتم السحب عليها للحضور علما أنه سيتم التصويت على أفضل موهبه عن طريق حساب الانستغرام الخاص في المركز.
( braem.altahdii ) كما سيتم بث جميع فعاليات المعرض عن طريق خدمة البث المباشر من خلال حساب الانستغرام للمركز كما تقدم سعادة مدير مركز براعم التحدي الأستاذ اكرم العيد بدعوة خاصه لجميع ذوي الاعاقة و أسرهم للمشاركة في المعرض و الاطلاع عليه وتحفيز ابنائهم من ذوي الإعاقة للمشاركة في مثل هذه المناسبات و الاحتفالات لتمكن من حقهم الاجتماعي و الشخصي .