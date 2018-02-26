صحة الجوف تنظم ” كرنفال ود الصحي ” في السوق الشعبي بسكاكا

جوف - سكاكا :
تنظم المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ” كرنفال ود الصحي ” في السوق الشعبي بمدينة سكاكا وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13/6/1439هـ وحتى 15/6/1439هـ .
وبينت صحة الجوف أن ” كرنفال ود الصحي ” يشمل عيادات طبية , ومعارض صحية , ومبادرات توعوية , ويأتي هذا الكرنفال لرفع الوعي الصحي بالمجتمع , وكسر الروتين الذي أعتاد عليه المراجعين بمراجعة العيادات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية , وأشارت إلى أن أنها أطلقت مسميات مختلفة للعيادات الطبية المشاركة في الكرنفال وهي ” سكينة وطمأنينة وفرح وحصانة ” , وتقدم خدمات طبية مختلفة للمراجعين وهي ” استشارات نفسية , واستشارات تأخر الإنجاب , والكشف المبكر عن سرطان الثدي , وهشاشة العظام ” , وبينت أنها تسعى من خلال تنظيم هذه الفعالية بوجه مغاير عن روتين المستشفيات للعمل على كسر بعض الحواجز المجتمعية في مراجعة مثل هذه العيادات , ويشارك فيها مستشفى الأمل للصحة النفسية ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا ومركز طب الأسنان التخصصي بسكاكا .
ووجهت الدعوة للجميع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الكرنفال الصحي حيث ستكون أوقات العمل فيه من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءاَ .