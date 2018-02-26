مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم الطالبات المتفوقات

جوف - سكاكا - تغريد الدرعان :
كرمت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الطالبات المتفوقات دراسياً للعام الدراسي 1437 / 1438هـ، والحاصلات على 80% وما فوق في القدرات والقياس, والطالبات المتميزات سلوكياً, والطالبات المشاركات في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، في قاعة الخلود بمدينة سكاكا.
وقالت الشايع في كلمتها إن ما تقوم به إدارة التَّوجيه والإرشاد الطلابي بجهود ملموسة ومؤثرة أثمرت عن ممارسات ناضجة على أرض الواقع تُكرِّسُ للنظرة الإيجابية نحو التفوق، وخلق الفُرص التي تساعدُ في تأسيس القواعد اللازمةِ لصناعة مجتمعات متفوقة.
وأضافت الشايع إن التنافسُ الشريف سمةٌ من سمات الإسلام وهو الذي يدفع الشخص للوصول إلى أعلى المناصب، “سيّما التفوق الدراسي الذي هو سمةٌ ينشدها جميع الطلاب من الجنسين فهو لا يأتي من بل يأتي بعد جدٍ ومثابرةٍ، وليس النجاح فقط في الحصول على درجاتٍ تامَّةٍ في الاختبارات بل النجاح الحقيقي هو الشعور الذاتي الداخلي بتحقيق ما يصبو إليهِ الإنسان من خيرٍ وزيادة الثقة بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكامنة، وهذا ما نسعى لتعزيزه”.
ومن جهتها، اعتبرت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” الأستاذة صباح بنت هليل الفارس أن احتفال اليوم إضافة جديدة في لوحة الشرف على مستوى المنطقة من طالبات المدارس تميزاً وعلماً وسلوكاً تعزير وتحفيز لمزيد من التفوق, باعتبارهن ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بالأهمية وتحتاج إلى من يعينها, ويدفعها لمواصلة مسيرتها الموفقة حتى تحقق طموحاتها.
وعبرت الأستاذة أماني الصقر والدة طالبة متفوقة نيابة عن الأمهات عن فرحة التفوق للطالبات، “وأنها بسمة الأمل لمستقبل فاخر محقق للطموحات فهن أغلى وأثمن ما في الوجود لأنها تدفعنا لبذل المزيد من العطاء”.
وثمنت الصقر الجهود المبذولة على مستوى المدرسة لتحقيق التفوق العلمي، وللجهود المبذولة في تنظيم الحفل التعليمي.
وشكرت الطالبة المتفوقة مشاعل عبدالسلام السعدون الحاصلة على المركز الأول في برنامج الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة إدارة التعليم في دعم المتفوقات والمتميزات وإتاحة الفرص في جميع البرامج، وقالت إن بداية الاجتهاد نهايتها التفوق والنجاح.
ومن جانب آخر، في مقابلة لعضو فريق «إعلاميو المستقبل» الطالبة في مدرسة منهاج الرسالة الثانوية ريف بنت سلطان الوسم مع الأستاذة صباح الفارس عن التفوق أشارت فيها إلى أن هذا التكريم نابع من اهتمام المسؤولين بالوزارة على تشجيع كل متفوقة ومبدعة من منسوبات الوزارة.
وتنوعت فقرات الحفل التي تعتبر نوعيه من مشاركات عديده لفئات تعليمية وتربوية، وفي الختام كرمت الشايع الطالبات المكرمات، وهن:
مرح حسن أبو صيني المتوسطة الخامسة عشر بسكاكا
مريم محمود حنفي محمود حسن المتوسطة السادسة بسكاكا
حنان محمد متعب السعد المتوسطة الثانية باللقائط
شهد أحمد كامل حسن المتوسطة الثانية باللقائط
فجر إيهاب عبد الهادي الذويب المتوسطة الثانية باللقائط
وله محمد غالب الجخيدب المتوسطة الأولى باللقائط
مها فهد عقلا الكبيدان المتوسطة العاشرة بسكاكا
هاجر إبراهيم أحمد السيد المتوسطة الرابعة بسكاكا
ياسمين محمود عبد العزيز عوض الثانويةالثامنة سكاكا مقررات
فتون نافل مسلم الشراري الثانويةالثانية مقررات طبرجل
جواهر عبد الهادي السياط الثانويةالثانية سكاكا مقررات
نورة سعدون الشمري الثانوية الاولى اللقائط مقررات
طيف عبد الله الدبيس الثانويةالثانية قارا مقررات
فجر علي قائض الشمري الثانويةا لثالثة مقررات دومةالجندل
نهى حمدان الزارع الثانوية الثالثة مقررات دومةالجندل
أميرة عيسى الجارد الثانوية الثالثة مقررات دومةالجندل
مريم علي الشراري الثانوية الثالثة مقررات دومة الجندل
شيخة عبد اللطيف النجار الثانوية الثانية سكاكا مقررات
اريام عبد الله الحسن الثانويةالثالثة مقرراتدومة الجندل
اسماء هلال الدلبة الثانوية الثانية مقررات قارا
اصايل مجيد الشمري الثانوية الثانية مقررات قارا
جواهر علي دول الرويلي الثانوية الثانية مقررات قارا
روان سامح ابو العمايم الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
سارة محمد النصيري الثانويةالثالثة مقرراتسكاكا
سديم احمد التيماني الثانوية الاولى مقررات اللقائط
فايزة مدشر الرويلي الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
لمى بدر المسيب الثانوية الثالثة مقررات دومة الجندل
هبة عبد المنهم حسين الثانوية الثانية مقررات سكاكا
هتون احمد البديوي الثانوية الثالثة مقررات دومة الجندل
هيا خالد سعود الطريف الثانوية الثانية مقررات سكاكا
سارة السيد بن غازي الثانوية الاولى مقررات سكاكا
فيروز رائد خلف الثانوية الاولى مقرراتسكاكا
ابتهال خالد السالم الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
امل محمد عبد المقصود الثانوية الاولى مقررات طبرجل
اميرة رمضان عبد الحليم الثانوية الاولى مقررات طبرجل
امينة معاشي الرويلي الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
تهاليل زامل الرويلي الثانوية الاولى مقررات باللقائط
رهف مرشد الناصر الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
فاتن احمد الفهيقي الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
ماب محمد الخزنوي الثانوية الثالثة مقررات دومة الجندل
مناي بسام الخالدي الثانوية الثانية مقررات سكاكا
نوال علي دوش الثانوية الثالثة مقررات سكاكا
هناء ناصر الخليفة الثانوية الثانية مقررات سكاكا
اسراء محمد زكي
رندا أحمد طالب
رغد سلطان الوسم مدارس منهاج الرسالة
أثير محمد الزاعل متوسطة وثانوية رياض المواهب
ثريا الجابر مدارس التجديد الاهلية
رغد نايف الشبيب متوسطة وثانوية وارفة العلم الاهلية
خزامى طارق مفضي الغالي متوسطة وثانوية رياض الصالحين
وتين بدر فيحان الجبل ثانوية القمم الاهلية
رزان بنت طلال عيد الضميري مدارس الرحمانية الاهلية
أمل خالد العناد متوسطة وثانوية رياض المواهب
جود البديوي مدارس التجديد الاهلية
مها بدر المريزيق متوسطة وثانوية وارفة العلم الاهلية
أرام راكان الطرقي الدغمي متوسطة وثانوية رياض الصالحين
خزامى عبد السلام حمد البليهد متوسطة القمم الاهلية
أسيل مروان الزحيفي مدارس منهاج الرسالة
وجد فهد محمد الحزيم المتوسطة الثانية بسكاكا
إيلاف هلال ذيب الدلبة المتوسطة الرابعة بقارا
ندى حسن جلال عبدربه المتوسطة الخامسة بسكاكا
ربى خالد الشيخ المتبولي المتوسطة الخامسة بسكاكا
سمر أحمد حامد حسن حسين المتوسطة السادسة بسكاكا
أفنان فوزي سالم الوقيد المتوسطة الثانية بسكاكا
سنا حازم عبدالغفار عبدالمجيد المتوسطة الأولى بسكاكا
ميار عبدالباسط فرج ياسين المتوسطة الأولى بسكاكا
آية محمد عيد محمد المتوسطة الرابعة بسكاكا
رنا عمر أحمد سيد المتوسطة الرابعة بسكاكا
أريام ربيع أحمد ربيع الحمير المتوسطة الرابعة بسكاكا
رغد محمد عوده الناصري الرويلي المتوسطة الحادية عشر بسكاكا
جيسكار جورج بيطار المتوسطة الأولى بصوير
دلع المنفي متعب الرويلي المتوسطة الأولى بصوير
ساره محمد باقي الرويلي المتوسطة الأولى بصوير
سندس مكمي فضيل الرويلي المتوسطة الأولى بصوير
رحاب محمد محمود أمين الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
مريم حمود شغليف الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ابتهال احمد طلاق الصناتان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
رانيا سلامه لافي الضبعاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
شعاع سويلم خلف البريك الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
دليله ضيف الله عبيدان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ارياف سحيمان مفرح الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
اروند سالم سليمان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
مناهل فليخرينالدثوالضبيعاني الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ابتسام محمد سالم النصار الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
مشاعل حاشم دغيبش الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ابتسام محمد عبدالله الفريح الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
شيماء علي احمد البلال الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
خلفه مقبول ماضي الرطلان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
طفله ريشان سعيد الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
اميره هاشل صبحي الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
عبير مقبل سالم الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
سلطانه صالح مطلق الضبعاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
منال عواد محمد الدبيواني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
سحر مساعد ظاهر اللحاوي الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
رياء عايش زايد الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بسكاكا
سلوى عبدالكريم محمد العطعوط الثانويه الاولى لتحفيظ القران بسكاكا
سجي سعيد ثاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بسكاكا
ريام منصور قادم المرعضي الرويلي الثانويه الاولى لتحفيظ القران بسكاكا
امال عوادعاقل الفليحاني المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
حصه احمد عبدالله التميمي المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
عبير سعد مفلح الغفيلي الشمري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
امل عادل احمد دياب المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
روابي ضيف الله رحيل الضبعاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
بيان احمد عتيق الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
أثير عارف مدالله الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
فريحه الطرقي عيد الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
رغد لفاء لافي الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
ريناد عطالله احمد العوض المتوسطه الاولى لتحفيظ بدومة الجندل
عائشه محمد عبدالله الفريح الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
عبير صالح منزل الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
وداد عايد حمدان الضبعاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
احلام خالد مقبول الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
فرح سالم عباث الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
شهد حمد حمدي الحليسي الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
اريام عبدالمحسن رفيق الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ايلاف صالح حمدان الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
هلا صبيح مفلح الفليحاني الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
اريام عقلا حامد الرويضي الشراري المتوسطه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
اسراء احمد محمود شنب الثانوية الخامسة بطبرجل
لينا عماد احمد عباصره الثانوية الخامسة بطبرجل
مريم احمد احمد العادلي الثانوية الخامسة بطبرجل
ملاك عماد احمد محمود الثانوية الخامسة بطبرجل
ريم حمدي فتوح الثانوية الرابعة بطبرجل
رانيا رشدي ابراهيم الثانوية الرابعة بطبرجل
عبير احمد ماضي اللحاوي الشراري الثانوية الرابعة بطبرجل
وصايف عوض ثاني الشراري الثانوية الرابعة بطبرجل
ريم محمد سلامه الظلام الشراري الثانوية الرابعة بطبرجل
وضحاء مسلم مسعود الشراري الثانوية الرابعة بطبرجل
نهله طه حسن الجمعه الغنام الثانوية الخامسة بطبرجل
غاده قاسم الربع الرويلي الثانوية الخامسة بطبرجل
افراح مقيول ماضي الرطلان الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بطبرجل
سعاد مقيول ماضي الرطلان الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بطبرجل
هيا عبدالله عائل الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بطبرجل
اسراء محمد زكي الثانويه الاولى بطبرجل
امل محمد عبدالمقصود الثانويه الاولى بطبرجل
اميره رمضان محمد عبدالحليم الثانويه الاولى بطبرجل
رندا احمد طالب احمد الثانويه الاولى بطبرجل
رحمه منير السيد عبد الوارث المتوسطه الاولى بطبرجل
ياسمين ابراهيم الغنام المتوسطه الاولى بطبرجل
مرام اياد زكي النيرب متوسطه خديجه بطبرجل
لاما يوسف عايد العتيقي المتوسطه السادسه بطبرجل
سمر غانم مصبح نويفي الشراري متوسطه الفياض بطبرجل
انفال مهله محمد الجزولي المتوسطهالثانيه بطبرجل
أفراح مقبول ماضي الشراري
رباب خلف عبدالحميد خليل الثانويه التاسعه بسكاكا
رضوى علاء الدين سيوفي سليمان الثانويه التاسعه بسكاكا
ريهام مختار احمد الحفته الثانويه التاسعه بسكاكا
ساره سليمان عبدالرحمن الزارع ثانوية الوادي والبحيرات بدومه الجندل
منى عادل فتحي محمد الثانويه الرابعه بسكاكا
نوف رضاء خشمان النماص الشمري الثانويه الاولى بالرديفه
هاجر ابراهيم عطيه عبدالرحمن الثانويه الثانيه بدومه الجندل
هاجر احمد عبدالحافظ الطناطوي ثانويه الرابعه بسكاكا
يقين حمود صقر المراد الثانويه الثانيه بدومه الجندل
خلفه مقبول ماضي الرطلان الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بطبرجل
منيفه عواد سلم العاقله الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
اشواق ناصر مفرح الفليحاني الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بدومه
رنيم عطالله احمد العوض الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
روان عايد حميدان الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
شروق مبروك محارجالفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
طفله ريشان سعيد الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
فخرية عايد مصبح القطمان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
مجد مبارك فليحان الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بدومه الجندل
ابتسام عبدالله الفريح الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
شيماء علي أحمد البلال الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ميلاف فايز عبدالله النصيري الثانويه التاسعه بسكاكا
هبه عبدالمصلح صالح الفهد الثانويه السابعه بسكاكا
نوى هشام بدر سالم الثانويه الرابعه بسكاكا
جوري ناصر الدغماني الرويلي الثانويه الاولى بقارا
أيه سعيد خير يزكي الثانويه الثانيه بدومه الجندل
الا احمد حامد حسين الثانويه التاسعه بسكاكا
اماني رشدي ابو المعاطي الموفي الثانويه الثانيه بدومه الجندل
ياسمين محمد احمد الجد الثانويه الخامسه بسكاكا
نادين بدوي عبدالرحمن ابو النصر حمد الثانوية الثانية بدومة الجندل
رحاب محمد محمود امين الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
سلوى عبدالكريم محمد العطعوط الثانويه الاولى لتحفيظ القران بسكاكا
دليله ضيف الله عبيدان الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
مريم حمود شظيف الفليحاني الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
ريم حامد عقلا الفليحان الشراري الثانويه الاولي لتحفيظ القران بدومه الجندل
شعاع سويلم خلف البريك الشراري الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
صفا عبدالحي عبدالله عبدالقاضي الثانويه الاولي لتحفيظ القران بدومه الجندل
.مناهل فنيخر الدثو الضبعاني الثانويه الاولى لتحفيظ القران بطبرجل
رسيل عيد وسمي الرويلي الثانويه الاولى بقارا
شروق الصغيري ميس الرويلي الثانويه الاولى بقارا
موده ابراهيم احمد السيد الثانويه العاشره بسكاكا
الزهرا مصطفي عبدالمنعم محمد الثانويه الخامسه بسكاكا
فاطمه حدو احمد التلة الثانويه الخامسه بسكاكا
مهجه محمد عبدالله الهاواي الثانويه الخامسه بسكاكا
ياسمين احمد محمد الجد الثانويه الخامسه بسكاكا
رشا جريذي جديع الشمري معهد الامل بسكاكا
خفره غنيم سويدان الشمري معهد الامل بسكاكا
ابتهال خالد السالم الثانويةالثالثةمقررات سكاكا
امل محمد عبد المقصود الثانويةالاولىمقررات طبرجل
اميرة رمضان عبد الحليم الثانويةالاولىمقررات طبرجل
امينة معاشي الرويلي الثانويةالثالثةمقررات سكاكا
تهاليل زامل الرويلي الثانويةالاولىمقررات باللقائط
رهف مرشد الناصر الثانويةالثالثةمقررات سكاكا
فاتن احمد الفهيقي الثانويةالثالثةمقررات سكاكا
ماب محمد الخزنوي الثانويةالثالثةمقررات دومة الجندل
مناي بسام الخالدي الثانويةالثانيةمقررات سكاكا
نوال علي دوش الثانويةالثالثة مقررات سكاكا
هناء ناصر الخليفة الثانوية الثانية مقررات سكاكا
اسراء محمد زكي
رندا أحمد طالب
أحلام عمر الفحاط الدغماني الرويلي المتوسطة الخامسة بقارا
مريم محمد ولاش المرعضي الرويلي المتوسطة الخامسة بسكاكا
هاجر خالد المقبول المتوسطة الخامسة بسكاكا
هبه أحمد عبدالفتاح المتوسطة الأولى بسكاكا
دعاء أحمد حامد حسين المتوسطة السادسة بسكاكا
نورهان محمود فريد المحروقي المتوسطة السادسة بسكاكا
إيلار عبدالعظيم محمد معبد المتوسطة الخامسة بسكاكا
سهيلة يحيى عبدالحي عفيفي المتوسطة الرابعة بسكاكا
علا بسام يوسف الحشاش المتوسطة الرابعة بسكاكا
خضرة خالد علي أحمد المتوسطة الرابعة بسكاكا
حنين حمدان عايد البلهود المتوسطة الرابعة بسكاكا
جوري أحمد غالب المرسال المتوسطة الثانية بسكاكا
سديم صقر فرحان العيسى المتوسطة الثانية بسكاكا
ريم يوسف عبدالله العقلاء المتوسطة الثانية بسكاكا
لمى علي سعود العليان المتوسطة الثانية بسكاكا
هاله ناصر مرزوق الخليفة المتوسطة الثانية بسكاكا
منار محمود سعيد يوسف المتوسطة الأولى بسكاكا
بانسية فتحي سعيد سالم المتوسطة الأولى بسكاكا
أسماء محمود محمد المهدي المتوسطة العاشرة بسكاكا
ريم محمد صلاح الدين السيد المتوسطة العاشرة بسكاكا
ورود فهد عقلا الكبيدان المتوسطة العاشرة بسكاكا
إيمان يوسف محمد محمود المتوسطة الحادية عشر بسكاكا
فاطمة شيهان متعب العياده المتوسطة الحادية عشر بسكاكا
هديل حيزان محمد الحيزان المتوسطة الحادية عشر بسكاكا
طيف محمد سلمان الشمروخي المتوسطة الحادية عشر بسكاكا
مارية سماح وسمي الرويلي المتوسطة الأولى بقارا
ديم شافي ونيس الشمري المتوسطة الأولى باللقائط
فرح عادل ماجد العناد المتوسطة الثانية باللقائط
غدي إيهاب عبدالهادي الذويب المتوسطة الثانية باللقائط
الهنوف عبدالرحمن نايف الجنيدي المتوسطة الثانية باللقائط
سديم محمد مفلح حمدان الرويلي المتوسطة الأولى بصوير
رحمه منير السيد عبد الوارث المتوسطة الأولى بطبرجل
ياسمين إبراهيم الغنام المتوسطة الأولى بطبرجل
مرام إياد زكي متوسطة خديجة
لاما يوسف عايد العتيقي المتوسطة السادسة بطبرجل
سمر غانم مصبح لويفي الشراري متوسطة الفياض
أنفال ميله محمد الجزولي المتوسطة الثانية بسكاكا
أروى محمد عاطف عبدالعليم المتوسطة الأولى بدومة الجندل
رقية علي محمد أنور المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
فاطمة صباح مسلم المبارك المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
مزون عبدالعزيز جبر الفرهود المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
غيد عبدالوهاب عويض العفر المتوسطة الثانية بدومة الجندل
رغد عبيد مفلح خلف الشمري المتوسطة الأولى بدومة الجندل
أسماء فاضل فياض الحمود المتوسطة الأولى بدومة الجندل
رغد حمدان سعد القاعد المتوسطة الأولى بدومة الجندل
سارة إبراهيم عطيه أحمد المتوسطة الأولى بدومة الجندل
رحمه محمد دهيليس السبيلة المتوسطة الثانية بدومة الجندل
رباب عبدالرحمن مقبول العدوان المتوسطة الثانية بدومة الجندل
لينا بدر عياش المسيب المتوسطة الثانية بدومة الجندل
حليمة حمود لافي الحسن المتوسطة الثانية بدومة الجندل
فتون عبدالعزيز فايز الزارع المتوسطة الثانية بدومة الجندل
مريم بسام مبارك البادي المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
روان أسامه إبراهيم محمد المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
ساره عثمان سامي الخميس المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
أبرار عيد نزال المسيب المتوسطة الثانية بدومة الجندل
سلمى سعد سالم الشمري المتوسطة الثالثة بدومة الجندل
مرح فهيد جبر الفرهود المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
لميس عبداللطيف جبر الفرهود المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
رتاج هشام حمدان العفر المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
غلا عمشان عبدالله الحسن المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
سارة عبدالهادي مرعي العرجان المتوسطة الثانية بدومة الجندل
سارة ناصر ثنيان النزال المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
منار فهيد جبر الفرهود المتوسطة الرابعة بدومة الجندل
نعمة علي فلاح الدندني المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
عائشة عبداللطيف الغانم المتوسطةالاولى لتحفيظ القرآنا لكريم باللقائط
سمية فرحان ابو زيد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
مريم احمد قايد الوجيه المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
اسماء محمود عبدالعزيز جرابيع المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
سارة حاتم السيد سالم المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
ليان ظافر عبدالرحمن القحطاني المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
فاطمة صلاح عقلا الذويب المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
اريج عبدالمنعم صلاح القرينيس المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
وعد محمد عودة الشمروخي الشمري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
ابتسام سعيد ثاني الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاك
شهد محمد صالح اللاحم المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
سما وديع راشد محمد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
أسماء معزي نزال العباس المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
اخلاص فواز سليم العزامي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
اسراء شعبان رمضان محمود المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
رهف ضيف الله صباح الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
اريام سالم مريحيل الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
وجدان احمد عتيق الفليحاني الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
ارياف هديان البوه الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
قبلة مصبح رويضي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
فاطمة خالد عبدالرحمن الدريويش المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
سلمى عبداللطيف سليمان الغانم المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
نوره صالح عقلا الذويب المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
الشيماء سامي ابراهيم القبيصي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
منة الله مسعود يونس عطا المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
سلوى أحمدمتعب المحمد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
سهيلة محمدعبد المنجي احمد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
حواء عبدالرحمن حمود النومان المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
هاجر احمد عبدالحميد محمد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
فاطمة سلطان عبدالكريم الكريع المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
صالحة مروان احمد ابو بكر المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآنا لكريم بسكاكا
منة الله محمودابراهيم مبروك المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
منة الله احمد احمد العادلي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
امل مقبول ماضي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
روان مقبل سالم الفليحاني الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
حلا عوده عبدي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
هاجر نواف ثامر العتيبي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
رنا ماجد حامد الصناتان الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
هديل صالح حامد الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ليالي محمد خالد الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
هيام فليح عباث الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ريما احمد سعيد العفر المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
وسمية سلامة خليفة الشمري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
الاء محمد احمد ابراهيم عشماوي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
اروى عازم فليح العنزي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
ليلى عبدالله مرضي الفليحاني الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
عائشة عبدالله مصبح الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
زينب عواد سلم العاقبة الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
عهود حميدان شرعان الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
هيام عزام فليح العنزي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
بيان أنور سالم الدهاش السرحاني المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل
مروة احمد العادلي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ندى السعدني علي شويته المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ساره علي احمد البلال المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
اسماء محمد حسين النجار المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
العنود هاشل صبحي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ياسمين عايد الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
فاطمة هاشل صبحي الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
اسماء محمد عبدالله الشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
ريم السيد منير شلاطة المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
كوثرمخلدحمدانالشراري المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل
اسيل عبد المنعم صالح القرينيس المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
جوري عبدالله فلاح الطالب المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
حورعبدالرحمن النومان المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
يمنى محمد احمد علي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
بشرى بروين عمر الفاروق المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
ايمان محمد عبدالوهاب عبدالعزيز المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
اسماءمجمدعبدالمنصف عبدالرحيم المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
اشواق مبارك خليفة العنزي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
سلمى محمد عبدرب النبي احمد المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
ايه محمد ابوالعينين السماحي المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا
بنان خالد فالح الرويفع المتوسطة الاولى لتحفيظ القرآن الكريم باللقائط
نورة تركي عبيد الراشد مدارس القمم الدولية
رنيم محمد نايف المغرق مدارس القمم الدولية