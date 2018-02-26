دحة الجوف تصدح في سماء الزلفي بالجنادرية

جوف - سكاكا :
أبهرت فرقة الدحة المشاركة في جناح الجوف الجمهور الغفير والذي ضرب موعداً لحضور فعالياتها على مسرح جناح محافظة الزلفي بمهرجان الحنادرية32.
وتأتي زيارة وفد الجوف وفرقة الدحة لجناح محافظة الزلفي ضمن الزيارات المتبادلة بين أجنحة المناطق والوفود المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، لتبادل الثقافات بين المناطق والتعرف على الألوان الشعبية المختلفة والفنون..
وتفاعلت العائلات والجمهور مع ماقدم من فرقة الدحة وتسابقوا على توثيق ماشاهدوا من عرض مبهر في أجهزتهم النقالة وتعالت أصواتهم وهتفاتهم محاكين لما يصلهم من اصوات اعضاء الفرقة والذي يشبه إلى حد كبير لزئير الأسود أو هدير الجمال.
وفي ختام الزيارة قدّم رئيس وفد الزلفي شكره وتقديره لرئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي وأعضاء الفرقة على زيارتهم ومشاركتهم والتي عكست جانباً ايجابياً وحققت المكاسب المرجوه من تبادل الزيارات بين الوفود.