نادي الحي بثانوية الأمير نايف يستضيف بلدي دومة الجندل ببرنامج نوافذ

جوف - سكاكا - تصوير : فيصل سيف :
استضاف نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة ضمن برنامج #نوافذ حيث جاء اللقاء بإشراف قائد نادي الحي الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن ومشرفي الأنشطة بالنادي والذين رحبوا بسعادة رئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم ونائب رئيس المجلس الأستاذ نواف بن مطر العنزي والأستاذ سليمان الزارع والأستاذ عبدالهادي العرجان .
وعبر #نوافذ بدأ اللقاء مع منتسبي نادي الحي بسرد وإيضاح عن ماهية عمل المجالس البلدية والأفكار البلدية وكيفية التواصل لتقديم المقترحات والآراء وأبرز لقاءات المجلس البلدي مع كبار ومسؤولي منطقة الجوف .. واستمع رئيس وأعضاء المجلس البلدي من مشرفي ومنتسبي نادي الحي للأفكار والمقترحات التي أثرت اللقاء والتي دونها عضو المجلس البلدي الأستاذ عبدالهادي العرجان والتي لاقت تفاعلا حارا واستحسانا من الأعضاء الكرام وفي نهاية اللقاء قدم قائد نادي الحي هدايا رمزية تذكارية عبارة عن شعار نادي الحي ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز وتناول الجميع طعام العشاء المعد لهذا اللقاء .