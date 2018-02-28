سياحة الجوف تواصل إستقبال المدارس وتعريف طلابها بأهمية الآثار

جوف - سكاكا :
يواصل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بمكتب آثار الجوف إستقبال طلاب المدارس وتقديم محاضرات توعوية تعريفية عن أهمية الآثار , وسبل المحافظة عليها ، يقدمها مدير مكتب آثار منطقة الجوف الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز الدهام .
حيث زار المكتب خلال هذا الأسبوع طلاب ثانوية الأمير فهد بن بدر برفقة وكيل الثانوية الأستاذ بدر كريم الزيد , وطلاب مدرسة هشام بن عبدالملك الإبتدائية برفقة الأستاذ منور محمد الرويلي والأستاذ ممدوح احمد السهو والأستاذ محمد هلال العلي , وقدم الدهام من خلال المحاضرات تعريفاً بآثار منطقة الجوف رافقه عرض مرئي للطلاب , مشيراً للجهود الذي تبذلها الهيئة للحفاظ عليها , ولفت إلى أهمية تعاون الجميع والوعي للحفاظ على الآثار وحمايتها من العبث .
من جهته أكد مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري ، أن هذه المحاضرات تأتي ضمن مبادرات فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتوعية وتعريف النشء بمقدراته الحضارية ، وهي بداية لسلسلة من المحاضرات المزمع عقدها لكافة مدارس المنطقة , ولفت للدور المهم الذي تمثله إدارة التعليم كشريك للهيئة للقيام بهذه البرامج وتوعية طلابها .