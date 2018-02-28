القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الجوف

جوف -واس :
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في الجوف.
وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو / زيدي بن معينق بن نزال الرويلي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجانياليوم الأربعاء في منطقة الجوف.