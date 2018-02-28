اخبار منطقة الجوف > القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الجوف

القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الجوف

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/02/28

2018/02/28


القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الجوف



جوف -واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جاني لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في الجوف.

وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو / زيدي بن معينق بن نزال الرويلي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجانياليوم الأربعاء في منطقة الجوف.


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..