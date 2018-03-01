مدير “تعليم الجوف” يصدر قرارات تكليف إدارية

جوف - سكاكا – تغريد الدرعان :
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم عدد من قرارات التكليف، على النحو التالي: الأستاذ عبد الله بن حمدان الفالح مديراً لإدارة الميزانية, الأستاذ سالم بن عبدالرحمن الجلال مديراً لإدارة الخدمات العامة، الأستاذ محمد بن صالح الحربي مشرف في وحدة التنمية المهنية بإدارة التوجيه والإرشاد, الأستاذ حماد بن سليمان الفهد مشرف وحدة الرعاية السلوكية في إدارة التوجيه والإرشاد, الأستاذ ظافر بن محمد المنديل مشرف نقل مدرسي في إدارة خدمات الطلاب, الأستاذ تركي بن مازن الفهيقي مشرف برامج إدارة عامة وتدريب بإدارة النشاط الطلابي, الأستاذ سعود بن جلباخ الرويلي مشرف النشاط الطلابي بإدارة النشاط الطلابي بمكتب تعليم صوير, الأستاذة عزيزة بنت صالح الشمري مشرفة متعاونة لمشروع قدراتي أعلى بإدارة شؤون المعلمين, الأستاذة عواطف بنت عبدالله النور مشرفة متعاونة للأمن والسلامة بإدارة الأمن والسلامة.