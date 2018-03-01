مساعدة مدير “تعليم الجوف” تدشن برنامج إنجاز السعودية للمرحلة المتوسطة

جوف - سكاكا - أمل الشبيب :
دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع برنامج إنجاز السعودية مبادرة “كيف أكون قائداً في مجتمعي” للمرحلة المتوسطة في مدرسة الأولى المتوسطة والسابعة الثانوية بالطوير.
وثمنت الشايع الجهود الحثيثة من إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” في تنفيذ المبادرات النوعية، والتي فيها شراكة وتعاون فيما بين وزارة التعليم وبين الوزارات الأخرى والشركات الوطنية والعالمية التي لها إسهامات مؤثرة على المجتمع.
وقالت في كلمتها للطالبات أن المبادرة تساعد على تطوير المعرفة والمهارات والمواهب لديهن ومنها الفاعلية في تواصلهن مع الآخرين وتحمل المسؤولية عند التعامل مع المجتمع.
ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة صباح بنت هليل الفارس أن برنامج إنجاز مبادرة وطنية هادفة يقدم برامج للشباب من الفئة العمرية (10-24 سنة)، متخصصة بتعليم مهارات القيادة وتعزيز إطلاق و إدارة الأعمال الخاصة والارتقاء بالمهارات الاقتصادية والعملية ويتم الاستعانة بمتطوعات من القطاع الخاص تم تهيئتهن من قبل لسوق العمل وقيادة أعمالهن ووفقن بذلك لتقديم خبراتهن المهنية لطالباتهن.
وقالت منسقة البرنامج مشرفة التوجيه والإرشاد الأستاذة هلا مناور الغدير أن برنامج إنجاز السعودية يحتوي على مبادرات عدة، منها: مبادرة سفير، مبادرة مرشدي مدربي، كيف أكون قائداً.
وأشارت إلى أن كل مبادرة تنفذ على 10 مدارس من كل مرحلة تعليمية، بهدف تمكين الشباب السعودي من مستقبل اقتصادي أفضل.
واختتم البرنامج بشكر الشايع لقائدة المدرسة الأستاذة ريم الكويكبي والمرشدة الطلابية الأستاذة ترفة القايد على الجهود المبذولة في تطبيق البرنامج ومساعدة الطالبات على تطوير معارفهن ومهاراتهن.