وكيل إمارة الجوف يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني

جوف - عبدالعزيز الحموان :
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف دشن وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني، وعدد من مديري الادارات الحكومية من مدنين وعسكريين ، وذلك بمركز الامير عبدالاله الحضاري بمدينة سكاكا.
وتجول وكيل امارة منطقة الجوف على الاليات والمعدات التي يستخدمها رجال الدفاع المدني والتي تنوعت في استخدماتها بين الانقاذ من الغرق والحرائق والزلازل والفيضانات والتي جهزت على مستوى عالي من المواصفات واخر ماتوصلت اليه علم التكنوليجا ، مستمعا عن شرحا عنها .
بعد ذلك دشن الدكتور الشمري احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بالجوف بهذه المناسبة ، ثم تجول داخل المعارض المقامة بهذه المناسبة والتي شملت مشاركة واسعة من الادارات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.
ثم بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة ايات من القران الكريم ، ثم القى مدير الدفاع المدني بالجوف كلمة قال فيها ” ان هذه الاحتفال ماهو الا تقدير لما تقوم به اجهزة الدفاع المدني في مختلف انحاء العالم وما تبذله من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على الامن وسلامة المجتمعات الانسانية من خطر الكوارث القدرية او البشرية وتقليل من الاثار التي تنجم عنها ، الامر الذي اسند عمل الاسرة الدولية بما يتناسب مع هذا التحديث في ثلاثة جوانب اساسية هي ” الوقاية والمواجهة ثم ادارة الوضع بعد وقوع الكارثة في مساعدة ضحاياها والحفاظ على الممتلكات ” .
بعد ذلك شاهد الحضورعرض مرئي عن السلامة والوقاية ، ثم شاركت ادارة التعليم بالجوف باوبريت انشادي من طلابها عن الامن والسلامة .
وقد أشاد وكيل الإمارة الدكتور حامد الشمري بالجهود التي تبذلها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لزيادة الوعي بمسببات المخاطر والتثقيف بوسائل السلامة والتعامل معها في حالة وقوع المخاطر والكوارث لا سمح الله .
كما نوه بما شاهده من تجهيزات متنوعة وتقنية عالية من خلال جولته على المعرض المصاحب للاحتفال بهذا اليوم والذي شارك فيه عدة جهات حكومية وخاصة ، متمنياً للجميع السلامة .
وفي الختام كرم وكيل امارة الجوف الجهات المشاركة بهذا اليوم ، كما تسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة .