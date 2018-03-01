تحت رعاية سمو أمير الجوف

جوف - عبدالعزيز الحموان :
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبحضور سعادة وكيل إمارة منطقة الجوف، انطلق مساء أمس تتويج الفائزين بجائزة الجوف للعمل الخيري على مستوى المنطقة، والذي حققت فيه جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف لقب المركز الأول على مستوى الجهات الخيرية بالمنطقة وحصلت على بيرق جائزة الجوف للعمل الخيري والذي أُعدّ لأول مرة على مستوى المنطقة.
حيث أقيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة وافتتح بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب أحمد بن عيد الرويلي أحد الطلاب الملتحقين بحلقات جمعية بشراكم، وتهدف جائزة الجوف للعمل الخيري إلى خلق روح المنافسة بين الجهات الخيرية على مستوى المنطقة وذلك لبث روح التنافس بين تلك الجهات، حيث تأتي هذه الجائزة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد فضيلة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بشراكم الشيخ عبدالله بن سبيل الرشيدي أن جائزة الجوف للعمل الخيري أبرزت أعمال الجهات الخيرية على مستوى المنطقة في جعل روح المنافسة عالية، وبالتالي ارتفعت مؤشرات التميز والنجاح لدى الجهات أجمع، وما حققته جمعية بشراكم في حصولها على المركز الأول لهو ثمار جهد وعمل دؤوب سعت من خلاله الجمعية على اتقان جميع أعمالها في وضع خطط ومتابعة لإنجاز العمل، حيث سعى مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية للجمعية لتحقيق أعلى معايير الجودة واتقان الأعمال المناطة بالجمعية وخصوصاً فيما يتعلق بحلقات القرآن الكريم، كما قدم الرشيدي الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تحظى به الجمعية من دعم مستمر حقق نجاحات متوالية للجمعية ويأتي ذلك كله بمتابعة سعادة وكيل إمارة المنطقة فلهم كل الشكر.
كما ذكر فضيلة مدير عام الجمعية الشيخ عمر بن إبراهيم الطعيمي أن جائزة الجوف للعمل الخيري تعتبر من الجوائز المحفزة لأعمال الجهات الخيرية بالمنطقة وهو الدافع الرئيسي لتحقيق مشاركات وجوائز عالمية مستقبلاً، مشيداً بجهود المجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة على نجاح هذه الجائزة بما يتوافق ويتحقق مع أهداف المملكة 2030، وأكد الطعيمي أن هذه الجائزة خلقت لنا روحاً جديدة ودافع أكبر للعمل الجاد لمواكبة التطورات والعمل على جعل بشراكم جمعية رائدة متميزة وهذا ما نعمل له مستقبلاً بجهود أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية بالشراكة المجتمعية مع شركاء النجاح، من جهته قدم الطعيمي الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على ما تتلقاه الجمعية من دعم مستمر يواكب أعمال الجمعية وتطوراتها والشكر لسعادة وكيل إمارة المنطقة على توجيهاته المستمرة ومتابعته لجميع الأعمال المناطة بالجهات ذات العلاقة بالمنطقة، كما وجه الشكر لمنسوبي ومنسوبات الجمعية فهم خلف هذا النجاح.