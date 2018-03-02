السالم يدشن معرض موهوبي براعم الأول بالجوف

جوف - سكاكا :
دشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز السالم معرض موهوبي البراعم في مجمع الجوف بلازا يوم الأربعاء الموافق 12/ 6 / 1439 هـ بحضور جميع جهات ذوي الإعاقة بالمنطقة.
حيث ابتدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة مستشار مركز براعم التحدي الأستاذ إبراهيم العيشان حث فيها الأهالي والمجتمع بالإهتمام في مواهب ذوي الإعاقة وضرورة إبراز إنجازاتهم مهما كانت بسيطة. ومن ثم تم عرض عدد من المواهب الفنية والثقافية والحركية لذوي الإعاقة ، بمشاركة مواهب من مدارس العمارية الأهلية ، ومن ثم تم توقيع شراكة مجتمعية بين إدارة التعليم بالجوف ومركز براعم التحدي تأسيس أكاديمية براعم التحدي ، والتي سينفذها مركز براعم التحدي بإستضافة إدارة التعليم بالجوف ، والتي ستركز على حصر مواهب ذوي الإعاقة وتحدد مسارات المواهب الأساسية وتقديم برامج تدريبية مكثفه لتعزيز هذه المواهب وإبرازها للمجتمع والمشاركة في جميع المناسبات العامة ، وفي ختام الحفل تفضل مدير التعليم الاستاذ فواز بن صالح السالم والمدير العام لمركز براعم التحدي أكرم العيد بتكريم الجهات المشاركة ، ومن ثم تم تدشين المعرض الذي احتوى على اكثر من مئة عمل يدوي وفني بمشاركة عدد من الفنانين من غير ذوي الإعاقة وفي ختام الجولة أشاد سعادة مدير التعليم بالجوف بالمستوى المميز بالمعرض وجميع الأعمال المشاركة كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات التي تعمل على دعم وتشجيع ذوي الإعاقة
وسيتم اليوم الخميس الإعلان عن الأعمال التي ستدخل في التصويت للتنافس على جائزة موهوبي براعم الأول وقيمتها 5000 ريال .