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يُاليوم الجمعة رابع سباقات نادي الفروسيه بمحافظة دومة الجندل

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اخبار منطقة الجوف

2018/03/02

2018/03/02


يُاليوم الجمعة رابع سباقات نادي الفروسيه بمحافظة دومة الجندل



جوف -دومة الجندل:

 

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير
بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الجوف ، وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود .. حفظهما الله.
وبمتابعه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور/حامد بن مالح الشمري، وبإشراف مباشر من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور/طلال بن مشل التمياط رئيس مجلس إدارة النادي.
يُقام عصر اليوم الجمعة الحفل الرابع على دعم وكأس شركة دروازه المحدوده، يمثلهم رئيس مجلس الإداره الأستاذ هـيثم نـزال الـعوذه.* بميدان الفروسية بمحافظة دومة الجندل.
وقد تم توجيه الدعوة لمحبي هذه الرياضة العريقة للتمتع بسباقات الفروسية .
الجدير ذكره أن هذه السباقات تقام برعايه إعلاميه من ملتقى إعلاميي الجوف وبِشّراكه إستراتيجيه مع بلدية محافظة دومة الجندل وبرعاية مُشّاركه من مجلس شباب الجوف.

 


 

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