أكثر من 6 متدربة استفادت من برنامج”مهنتي تخدم وطني”بتقنية بنات الجوف

جوف - سكاكا :
نفذت الكلية التقنية للبنات بالجوف برنامج ( مهنتي تخدم وطني ) والذي يمكن أكثر من 60 متدربة من إتقان أساسيات المهنة والتدريب اللازم الذي يضمن لهن النجاح في سوق العمل ، بإشراف عميدة الكلية الدكتورة صالحة آل شويل التي أوضحت أن الهدف من هذا البرنامج عرض مهارات وهوايات المتدربات والتسويق لهن، وتشجيع المتدربات للعمل المهني.
كما أقيم على هامش البرنامج عدداً من الأركان التعريفية كركن الميك اب، وركن صناعة الصابون، وركن صناعة الحلوى، وركن العبايات، وركن تشقير الحواجب، وركن الرسم، وركن التصميم والخياطة.
وكانت الشخصيتين لهذا البرنامج هما الخريجة نورة الضميري من الكلية التقنية قسم تجميل، والمتدربة شريفه الرويلي مستوى أولي تجميل، حيث أشرف على هذا النشاط قسم التصميم.
وقد تم عرض مرئي لتجربة المتدربة شريفه في العمل المهني
وعرضت الخريجة نورة الضميري تجربتها في العمل المهني .
واشادت الدكتورة آل شويل بما يتمتعن به المتدربات من حماس ورغبة في العمل وفق ما يتاح في فرص العمل بالمنطقة، مقدمة شكرها لجميع القائمات على الأركان المشاركة متمنية لهن التوفيق و النجاح .