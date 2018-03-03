صحة الجوف تتصدر مؤشر الصحة لـ 6 أسابيع

جوف - سكاكا :
نجحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف بتصدر المؤشر العام لوزارة الصحة لـ 6 أسابيع دون تراجع حيث حصلت على مؤشر 94٪ كأعلى مديرية بالمملكة وحافظت عليه .
ويصدر مؤشر الوزارة العام أسبوعيا يتضمن 14 مؤشر متنوع مابين الفني الطبي والإداري حيث يشمل الرقم 937 والعقود ومعدل العمليات لكل غرفة ونسبة العمليات المجدولة والعيادات الخارجية والصيدلية ومعدل الأدوات وعمليات اليوم الواحد وتسرب التمريض والرعاية الأولية والأدوية الإسعافية وإحالتي ، وتأتي هذه المؤشرات لتحسين وقياس الأداء في مستشفيات الوزارة .
وقال مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني أن صحة الجوف ولله الحمد تشهد تطوراً ملحوظاً في الأداء في مستشفياتها في ظل توجيهات ولاة الأمر ودعم معالي وزير الصحة , في رفع التخصصات فيها وإجراء العديد من العلميات الجراحية النوعية ، مما ساهم بتراجع نسبة التحويلات خارج المنطقة , وشكر جهود الزملاء في المحافظة على رفع الأداء الذي أنعكس من خلال المحافظة على المؤشرات بشكل جيد متمنياً الصحة والعافية للجميع .