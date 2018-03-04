الدفاع المدني يحذر المزارعين..

جوف - طبرجل :
أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، أنها سيطرت على حريق خزان وقود (ديزل) في مشروع زراعي ببسيطا.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه وصل بلاغ إلى الدفاع المدني يفيد بوقوع حادث حريق خزان وقود (ديزل) في أحد المشروعات الزراعية ببسيطا، مؤكدًا أن الفرق اللازمة تحركت إلى الموقع الذي تبين أنه عبارة عن حريق خزان وقود (ديزل) ٣٢٠٠٠ لتر.
وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق، دون حدوث أي إصابات، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث هو نتيجة تسرب الوقود من الخزان.
وناشد الدفاع المدني المزارعين، أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات السلامة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لخزانات الوقود في المشروعات الزراعية.