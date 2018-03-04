صحة الجوف تكسر حواجز الخجل بـ” كرنفال ود الصحي “

جوف - سكاكا :
نجحت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف بتغيير ثقافة الخجل من مراجعة بعض التخصصات الصحية التي يمنع المحتاجين لها الخجل من مراجعتها , وذلك عبر تنظيم ” كرنفال ود الصحي ” في سوق الجوف الشعبي بمدينة سكاكا خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13/6/1439هـ وحتى 15/6/1439هـ .
وقال مدير الإعلام الصحي والمشرف على الكرنفال تيسير بن عبدالرحمن العلي أن ” كرنفال ود الصحي ” الذي يشمل عيادات طبية , ومعارض صحية , ومبادرات توعوية , نجح برفع الوعي الصحي بالمجتمع , وكسر بعض الحواجز المجتمعية التي تمنع محتاجي بعض التخصصات من مراجعتها مثل عيادات الطب النفسي , ولفت إلى أن فكرة الكرنفال جاءت في تغيير الروتين الذي أعتاد عليه المراجعين بمراجعة العيادات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية , وعمل على إطلاق مسميات مختلفة للعيادات الطبية المشاركة في الكرنفال وهي ” سكينة وطمأنينة وفرح وحصانة ” , وتقدم خدمات طبية مختلفة للمراجعين وهي ” استشارات نفسية , واستشارات تأخر الإنجاب , والكشف المبكر عن سرطان الثدي , وهشاشة العظام ” , وأضاف أننا سعينا من خلال تنظيم هذه الفعالية بوجه مغاير عن روتين المستشفيات للعمل على كسر الخجل في مراجعة مثل هذه العيادات , واستقطبت العيادات خلال أيام الكرنفال 250 مراجع من كافة الأعمار , وقال أن أغلب المراجعين كانوا لعيادة فرح التي تقدم استشارات للتأخر الإنجاب , ونجحت عيادة سكينة التي تقدم الاستشارات في الطب النفسي بإستقطاب المراجعين وكذلك عيادة طمأنينة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعيادة حصانة للكشف عن هشاشة العظام , وعيادة طب الأسنان التي قدمت فحص الأسنان وهدايا وبروشورات توعوية , وعيادة الصحة العامة التي تقدم فحص للعلامات الحيوية واستشارات في الطب الأسري , كما شاركت التوعية الدينية في تقديم بروشورات توعوية للزوار , وحملة ود للتبرع بالدم التي استقطبت زوار السوق للتبرع بدمائهم.
وشارك في الكرنفال مستشفى الأمل للصحة النفسية ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا ومركز طب الأسنان التخصصي بسكاكا , والصحة العامة والطب العلاجي , كما شارك مجموعة من المتطوعات في تنظيم الزوار .
وأكد العلي على دعم وتوجيهات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني التي ساهمت في نجاح هذا الإحتفالية المجتمعية , وشكر جميع الجهات المشاركة وإدارة سوق الجوف الشعبي على تعاونهم في تنظيم الفعالية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية .