تنظمه مؤسسة العنود الخيرية

جوف - عبدالعزيز الحموان :
يرعى أمير منطقة الجوف الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي , والذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم الثلاثاء القادم .
ورفع الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف الحزيم شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للملتقى , كما شكر جميع الجهات الداعمة التي كان لها الدور الداعم في المتابعة والتنفيذ , وبين أن الملتقى يقدم جلسات حوارية في التنمية والتطوع وتجارب وحكايا ملهمة , ويجمع نخبة من خبراء التنمية لمناقشة موضوعات العمل التطوعي والاستدامته والتمكين في المجتمع المحلي.
وأوضح مساعد الأمين العام الأستاذ عبدالعزيز الكريديس أن موضوعات الجلسات تتحدث عن ” الإستدامة في العمل التطوعي ، والتمكين في الأسرة والطفل,وكذلك والتوطين والعمل الحر ” .
وأكد على أن هذا الملتقى يّمكن من خلاله مشاركة تجربة نجاح مسيرة المؤسسة نحو التنمية من خلال شركاءها محلياً وعالمياً وحلفاءها في القطاع الثالث السعودي , ودعى الجميع للتسجيل على الرابط الذي خصصته المؤسسة على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي .