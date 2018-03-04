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أمير الجوف يرعى الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي

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اخبار منطقة الجوف

2018/03/04

2018/03/04


تنظمه مؤسسة العنود الخيرية

أمير الجوف يرعى الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي



جوف - عبدالعزيز الحموان :

 

يرعى أمير منطقة الجوف الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي , والذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم الثلاثاء القادم .

ورفع الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف الحزيم شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للملتقى , كما شكر جميع الجهات الداعمة التي كان لها الدور الداعم في المتابعة والتنفيذ , وبين أن الملتقى يقدم جلسات حوارية في التنمية والتطوع وتجارب وحكايا ملهمة , ويجمع نخبة من خبراء التنمية لمناقشة موضوعات العمل التطوعي والاستدامته والتمكين في المجتمع المحلي.

وأوضح مساعد الأمين العام الأستاذ عبدالعزيز الكريديس أن موضوعات الجلسات تتحدث عن ” الإستدامة في العمل التطوعي ، والتمكين في الأسرة والطفل,وكذلك والتوطين والعمل الحر ” .

وأكد على أن هذا الملتقى يّمكن من خلاله مشاركة تجربة نجاح مسيرة المؤسسة نحو التنمية من خلال شركاءها محلياً وعالمياً وحلفاءها في القطاع الثالث السعودي , ودعى الجميع للتسجيل على الرابط الذي خصصته المؤسسة على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي .


 

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