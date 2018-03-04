مساعد مدير “تعليم الجوف” يدشن أسبوع الموهبة ويكرم الموهوبين

جوف - سكاكا – محمد المغرق :
دشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان “الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع” والذي تنظمه إدارة الموهوبين في جميع مدارس الجوف تحت عنوان “معاً نحو وطن طموح” وذلك تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع المصادف للثالث من مارس عام 2018م.
وأوضح الزيدان أن البرنامج يسعى إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتنمية التفكير الإيجابي للمجتمع نحو الموهبة، من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات وإبراز مواهب الطلاب المتنوعة، وذلك بتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج في جميع مدارس المنطقة.
وقال إن الموهبة عطاء من الله عز وجل والموهوبون ثروة من الله للمجتمعات، فالدول المتقدمة حضارياً وجدت أن التركيز على هذه الفئات يصنع الفرق في الحضارة والنهضة.
من جانبه، قال مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي تعتبر الموهبة أهم مصدر للتقدم والتطور الحضاري للأمم، فالاختراعات والابتكارات العلمية والتقنية التي تصنع التقدم هي من انتاج الفكر المبدع الذي يحتاج بدوره إلى البيئة التي ترعاه وتعمل على تنميته وتطوريه.
وبين المالكي أن فكرة إقامة أسبوع وطني يعنى بالموهبة والإبداع تأتي حرصاً على تكريم والاحتفاء بهذه الفئة الغالية من الطلاب المبدعين وتماشياً وتحقيقاً لرؤية الوطن 2030.
وفي الختام، كرم الزيدان الطلاب أصحاب الأعمال الفائزة في المبتكرات العلمية على مستوى منطقة الجوف، وهي: المركز الأول منصور محسن الشمري من مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية في الأضارع لمشروع ألعاب الكترونية، والمركز الثاني إسلام الشبراوي الحسيني من مدرسة الرحمانية الثانوية في سكاكا لمشروع تطوير المكيفات، المركز الثالث يوسف إبراهيم النماصي من مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية في الأضارع لمشروع نظارة فاقدي البصر، المركز الرابع سليمان عبدالعزيز المنديل من مدرسة سماء الإبداع المتوسطة في سكاكا لمشروع حساسات النوافذ.