افتتاح معرض الدفاع المدني بإبتدائية الأضارع

جوف - الأضارع - قبيّل الشمري :
إفتتح رئيس مركز الأضارع الأستاذ ناصر سعود السهلي وبحضور مديرالدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل العقيد رياض الحسن معرض الدفاع المدني والمقام بإبتدائية الأضارع يوم الأحد ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ هـ بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ) وقد أقيم هذا المعرض بمشاركة مدارس الأضارع ( ثانوية الشيخ ابن باز ومتوسطة الشيخ محمد بن إبراهيم وإبتدائية الأضارع للبنات وإبتدائية الأضارع للبنين ) واحتوى المعرض على عدد من أعمال الطلاب والطالبات حول أعمال رجال الدفاع المدني ودورهم في سلامة الأرواح والممتلكات، وقد حضر افتتاح المعرض مشرف التربية الفنية بمكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل الأستاذ ناصر نويصر الحسن وقائد إبتدائية الأضارع طراد سالم الشمري ومعلمي المدرسة وعدد من أولياء الأمور.