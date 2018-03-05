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نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎

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اخبار منطقة الجوف

2018/03/05

2018/03/05


نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎



جوف - سكاكا :

 

نظم مركز التأهيل الشامل بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء بإحدى مزارع مدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.

وكان 15 نزيلاً بمركز التأهيل الشامل يرافقهم 4 من المساندين في العناية والتمريض برفقة مشرف الأنشطة محمد عبدالواحد العويضه ، زاروا مزرعة حمد موسى القاضب الخالدي حيث نصب خيمة خاصة للنزلاء معبرا عن فرحته واهتمامه لهذه الفئة الغالية مؤفراً جميع الخدمات لهم ، قضوا فيها ساعات ترفيهية وتعريفية على المزرعة خلال الفترة المسائية ، فيما شكلت الرحلة فرصة للنزلاء لتعريفهم أنواع الأشجار والثمار التي تنتجها المزرعة.

وقدم مدير مركز التأهيل الشامل بالجوف مقبل الشمري شكره وتقديره للمستضيف ” حمد موسى القاضب الخالدي “، على استقباله نزلاء الدار.


 

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