نزلاء دار الرعاية بالجوف يزورون السوق الشعبي

جوف - سكاكا :
ضمن البرامج التي تقيمها دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة الجوف لنزلائها داخل وخارج اسوار الدار، قامت ادارة الدار بتنفيذ برنامج للنزلاء زيارة إلى السوق الشعبي بالمنطقة يرافقهم مشرفين صحيين ومشرف الأنشطة ، وقد استمتع نزلاء الدار بهذه النزهة التي تعتبر هي الاقرب للنفس لكبر سنهم وتعلق الكثير منهم للطبيعة والابتعاد عن الاسوار وضجة الحركة داخل المدن .
وأوضح مدير مركز الرعاية الاجتماعية بمنطقة الجوف محمد بستان العنزي ، ان هذا البرنامج يعد احد البرامج التي تنفذها دار الرعاية الاجتماعية بالجوف ، مؤكداً ان إدارة الدار تسعى دائماً للترفيه عن المسنين بشكل خاص والاعتناء بهم من كافة الجوانب .