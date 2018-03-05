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نزلاء دار الرعاية بالجوف يزورون السوق الشعبي

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اخبار منطقة الجوف

2018/03/05

2018/03/05


نزلاء دار الرعاية بالجوف يزورون السوق الشعبي



جوف - سكاكا :

ضمن البرامج التي تقيمها دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة الجوف لنزلائها داخل وخارج اسوار الدار، قامت ادارة الدار بتنفيذ برنامج للنزلاء زيارة إلى السوق الشعبي بالمنطقة يرافقهم مشرفين صحيين ومشرف الأنشطة ، وقد استمتع نزلاء الدار بهذه النزهة التي تعتبر هي الاقرب للنفس لكبر سنهم وتعلق الكثير منهم للطبيعة والابتعاد عن الاسوار وضجة الحركة داخل المدن .
وأوضح مدير مركز الرعاية الاجتماعية بمنطقة الجوف محمد بستان العنزي ، ان هذا البرنامج يعد احد البرامج التي تنفذها دار الرعاية الاجتماعية بالجوف ، مؤكداً ان إدارة الدار تسعى دائماً للترفيه عن المسنين بشكل خاص والاعتناء بهم من كافة الجوانب .


 

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