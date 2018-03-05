شرطة الجوف تنفذ حملة أمنية موسعة بمدينة سكاكا TA

جوف - سكاكا :
نفذت شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عند الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد الموافق ١٦-٦-١٤٣٩ هـ حمله موسعة بمدينة سكاكا متمثلة بكل من (قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة – إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- وإدارة دوريات الامن ) ومندوبي بعض الجهات الحكومية ( مفتشي فرع مكتب العمل- ومفتشي فرع وزارة التجارة- ومفتشي امانة منطقة الجوف- وفرع هيئه السياحة والتراث بالجوف)
وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل. تم تسليمهم للجهات المختصة حسب نوع المخالفة.